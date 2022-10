Núñez storspilte: – Skapte kaos

SPENSTIG: Her stanger Darwin Núñez inn sitt første mål på Anfield. Foto: Jon Super

Liverpool-West Ham 1-0

– Han var enestående. Han er et kjempetalent og er bare 23. Han kom fra Portugal og var ikke der så lenge. For ikke så lenge siden spilte han i Uruguay, minner Jürgen Klopp om overfor BBC.

Stopperkjempen Virgil van Dijk stemmer i.

– Jeg mener at Darwin har et veldig stort potensial. Han er ung og lærer måten vi spiller på. Han lærer seg engelsk, som hjelper på. Han er en moderne spiss som skaper problemer for forsvarsspillere, sier nederlenderen, ifølge Sky Sports.

Bortesupporterne som hadde tatt turen fra London til Merseyside harselerte med Darwin Núñez i starten av kampen.

«You're just a shit Andy Carroll», lød det fra bortesvingen.

Uruguayaneren brukte ikke lang tid på å svare West Ham-supporterne. Etter 21 minutter sendte han Liverpool i ledelsen med et vakkert hodestøt.

EKSTASE: Darwin Núñez feiret sitt første mål på Anfield på dette viset. Foto: NIGEL RODDIS

Det var den utskjelte spissens tredje mål på de fire siste kampene.

800-millionersmannen var i tillegg en håndfull for West Ham-forsvarerne.

Før pause hadde han to gode forsøk på halv volley. Det ene ble stoppet av en god redning, det andre dundret i stolpen.

Britiske eksperter roste 23-åringens omgang.

– Han har skapt kaos, skrev The Athletics Liverpool-reporter James Pearce.

– Han kunne lett hatt hat trick allerede, sa BBCs Pat Nevin.

Liverpool kunne også lett ha gått til pause uten ledelse. Målvakt Alisson Becker leste imidlertid Jarrod Bowens straffespark i siste minutt.

REDNINGSMANN: Alisson Becker vartet opp med strafferedning like før pause. Foto: Jon Super

Núñez ble byttet ut ti minutter etter sidebyttet. Uruguayaneren fikk stående applaus av hjemmepublikum.

Liverpool var under press mot slutten av kampen. Med rundt fire minutter igjen var West Ham sikker på at de hadde utlignet da Tomas Soucek fikk ballen i femmeteren.

En smått utrolig beinparade av Alisson holdt ballen ute. Superredningen bidro sterkt til Liverpools andre seier på rad i Premier League.

Merseyside-klubben er nå fire poeng bak Chelsea, som innehar fjerdeplassen.