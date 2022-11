Leon Bailey går ut mot dømmingen i Aston Villas seier over Manchester United. Han er skuffet over at Lisandro Martinez' oppførsel ikke fikk konsekvenser.

Villas jamaicanske kantspiller var mannen som ga hjemmelaget en pangstart i søndagens 3-1-triumf. Bailey scoret etter sju minutter, men etter kampen satt han ikke igjen med bare glade tanker.

– Veldig skuffet over dommerne

Natt til tirsdag delte 25-åringen sin frustrasjon på Twitter over at United-stopper Martinez gikk ustraffet fra en episode der argentineren brukte albuen til å holde ham unna. Bailey gikk i bakken, men det kom opp verken gult eller rødt kort etterpå.

«Veldig skuffet over dommerne i dag. Det var et sekund der jeg ikke kunne puste etter å ha blitt albuet i ribbeina for andre gang. Linjedommeren sa til meg at jeg ikke burde si noe, fordi jeg gjorde akkurat det samme mot Martinez. Noen ganger forstår jeg ikke hvorfor vi har VAR», skriver Bailey i sosiale medier.

Nyhetene: Her albuer han Villa-spilleren

Under direktesendingen ble Viaplays norske kommentatorer svært overrasket da Martinez-situasjonen ikke ble plukket opp til videodømming. De var sikre på at det kom til å ende i en utvisning.

I drømmeland

Aston Villas seier kom i Unai Emerys første kamp som klubbens nye manager.

– Kanskje jeg drømmer. I dag er jeg så fornøyd. Atmosfæren var fantastisk, sier Emery ifølge Birmingham Mail.

– Vi har spillere med energi. Vi har spillere med gode ferdigheter og vi ønsket å vise samhold, være disiplinerte og jobbe sammen med kampplanen. Spillerne gjorde det. Det var en spesiell dag, sier Villa-manageren.

