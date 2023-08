Neymars far i strupen på storavis

Forrige sesong kunne PSG by på en fronttrio med Lionel Messi, Kylian Mbappé og Neymar. Innen overgangsvinduet stenges kan alle tre være borte.

Messi spiller allerede i Miami, klubben ønsker å kvitte seg med Mbappé etter at han ga beskjed om at han ikke ønsket å forlenge kontrakten og nå melder L'Equipe at Neymar (31) har gitt klubben beskjed om at han ønsker å dra.

Avisen melder at drømmedestinasjonen er Barcelona, men med tanke på den økonomiske situasjonen hos den katalanske giganten kan det være lettere sagt enn gjort.

RMC melder at en annen mulighet er Chelsea, og at London-klubben har vært i samtaler med brasilianerens støttespillere.

Neymars far er imidlertid avvisende.

– Jeg kan ikke bekrefte en nyhet som ikke har hendt. L'Equipe er L'Efake, melder han til PL Brasil.

Tottenham har det travelt med å velge mellom en drøy milliard kroner og én siste sesong med 20+ Harry Kane-scoringer. The Telegraph skriver at Kane har gitt klubbene deadline ut uka med å komme til enighet. Hvis ikke blir han værende og kan ende opp som bosmanspiller til sommeren.

ENDELIG, WEST HAM! Edson Álvarez ser ut til å bli klubbens første sommersignering. Foto: MAURICE VAN STEEN/ANP/AFP.

Gladmelding til West Ham-fansen: sommerens første signering ser endelig ut til å være i boks! London-klubben har kommet til enighet med Ajax om en overgang verdt 415 millioner kroner for den meksikanske midtbanestjernen Edson Álvarez.

I tillegg står Manchester United-duoen Scott McTominay og Harry Maguire på ønskelisten. West Ham har kommet med et bud på totalt 780 millioner kroner for duoen – 390 millioner for hver.

Budene har ifølge Manchester Evening News blitt avvist, og avisens kilder tviler på at det kommer et nytt McTominay-bud. De hevder imidlertid at et forbedret Maguire-bud kan være på vei.

United håper også å kunne kvitte seg med Donny van de Beek (26) og Fred (30) denne uken, skriver Daily Mail.

Arsenal har avvist et formelt bud fra Monaco på den 22 år gamle angriperen Folarin Balogun, som scoret 21 mål på 37 kamper på lån til Ligue 1-klubben Reims forrige sesong.



Dersom Liverpool skal lykkes i å hente Southamptons Romeo Lavia, må de punge ut de 650 millionene Championship-klubben krever, skriver Sky Sports.