– Nær City-overgang

Ryktene rundt Matheus Nunes' potensielle overgang til Manchester City ser ut til å øke i styrke. Ifølge Daily Express skal City ha lagt inn et nytt bud på Nunes, og er ifølge rapportene nær ved å sire seg portugiseren.

Også Liverpool viser interesse for en portugiser. Ifølge A Bola skal nemlig Atletico Madrids João Félix være aktuell som en mulig erstatter for Mohamed Salah, dersom egypteren drar til Saudi-Arabia.

MULIG ERSTATTER: João Félix nevnes som en mulig erstatter for Mohamed Salah, dersom egypteren forlater Liverpool. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Tyske Sky Sport melder at PSG skal ha lagt inn et bud på 80 millioner euro for Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani. De skriver også at dersom avtalen blir et faktum finnes det muligheter for at Hugo Ekitike går motsatt vei i en separat avtale. Det snakkes om at den avtalen i så fall skal være på 20 millioner euro.

Bild skriver at Bayern skal være interessert i å låne Scott McTominay. Ifølge den tyske avisen skal det være muligheter for en byttehandel, hvor Ryan Gravenberch lånes ut til Manchester United.

Den italienske transferguruen Gianluca di Marzio melder på X/Twitter at Everton er i samtaler med Dortmund om en overgang for Nico Elvedi.

PREMIER LEAGUE-INTERESSE: Everton skal være interessert i sveitsiske Nico Elvedi (i hvitt). Foto: Petr David Josek/AP Photo

Nok en stjerne skal være på vei til Saudi-Arabia. Ifølge Football Italia skal nemlig PSGs Marco Verratti være veldig nær en overgang til Al-Arabi. Klubbene skal være enige om overgangssum.

Manchester United får konkurranse i kampen om Sofyan Amrabat. Napoli skal nemlig også være interessert i marokkaneren, skriver Marca.