Moyes raser: – Fullstendig respektløst

REAGERER: West Ham-manager David Moyes var ikke fornøyd med at VAR-dommerne ikke grep inn etter en handssituasjon. Foto: Nick Potts

West Ham - Liverpool 1-2

Joël Matip kom inn på Liverpool-laget for en skadet Ibrahima Konaté i onsdagens bortemøte med West Ham.

Midtstopperen skulle bli den store helten for Liverpool midtveis i andre omgang. Da stanget Matip et hjørnespark i mål til 2-1.

MATCHVINNER: Joël Matip header inn 2-1 for Liverpool i andre omgang. Foto: Alastair Grant / AP

West Ham tok ledelsen etter tolv minutters spill da Lucas Paquetá sendte av gårde et langskudd i keeperhjørnet til Alisson Becker, men få minutter senere svarte Liverpools januarsigenring Cody Gakpo med et langskudd i hjørnet til 1-1.

I begynnelsen av andre omgang så West Ham ut som det farligste laget. Jarrod Bowen hadde også en ball i mål, men jubelen på London Stadium stilnet etter at VAR-bildene avslørte offside på kantspilleren.

I sluttminuttene ropte West Ham desperat på straffespark da Thiago Alcântara skled innenfor egen 16-meter og landet på ballen med armen, men spillet gikk videre.

Det får West Ham-manager David Moyes til å rase. Han reagerer på at VAR ikke grep inn.

– Jeg kan ikke tro det. Det verste var at han (dommeren) ikke sjekket det. Det var fullstendig respektløst, sier Moyes til BBC.

– Armene hans var ute og ballen treffer armen. Det kan hende at de er nødt til å beklage til klubben. Vi trenger poeng for å være et Premier League-lag, sukker Moyes.

Liverpool-manager Jürgen Klopp sier følgende om situasjonen:

– Jeg trodde han bare falt på ballen, men jeg kan forstå at Moyes ser det helt annerledes, sier Klopp.

Haaland-klippet sett av millioner

Med 2-1-seieren er Liverpool (32 kamper) seks poeng bak Newcastle (31 kamper) og Manchester United (30 kamper) på henholdsvis tredje- og fjerdeplass.

West Ham ligger på 14. plass med fem poeng til nedrykksstreken.