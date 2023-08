– Molde-juvel jaktes av storklubb

KLAR FOR EUROPA LEAGUE: Molde FK. Nå kan en nøkkelspiller forsvinne. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Kos deg med onsdagens fotballrykter her!

>

Vi starter hos de røde djevlene i Manchester, som fikk seg en opptur hjemme mot Nottingham Forest i helga.

Manchester United er trolig langt fra ferdighandlet, og nå melder troverdige Athletic at Erik ten Hag og co. har sendt et lånetilbud på Chelseas Marc Cucurella.

Hvis krølltoppen ikke kommer, ser ten Hag mot Frankrike. Også Lyon skal ha fått en lånehenvendelse fra storklubben. Spilleren det gjelder er den 30 år gamle venstrebacken Nicolás Tagliafico, melder Le Parisien.

Hvor fortsetter Mason Greenwood karrieren? Ifølge Inews så kan det bli i Tyrkia. Nettstedet skriver at Besiktas har fulgt engelskmannen lenge og forbereder et bud.

En annen engelskmann, Ivan Toney, må holde seg unna all fotballrelatert aktivitet frem til 16. januar 2024. Han får heller ikke trene med klubben før 17. september.

UTESTENGT: Det har ikke vært et godt år for Ivan Toney. Foto: Nigel French

Det hindrer ikke Chelsea fra å sikle. Den pengesterke klubben fra Vest-London kan komme til å by så mye som 80 millioner pund før frem mot overgangsfristen fredag, skriver Independent.

Tottenham har penger å bruke etter salget av talismanen Harry Kane.

Overgangsguruen Fabrizio Romano skriver at Spurs har forhørt seg med Barcelona om tilgjengeligheten rundt stjernespiller Ansu Fati. Også Chelsea er fysen.

Pengehesten gir seg ikke med det: Ifølge 90 min kan João Félix returnere til Stamford Bridge, mens klubben forsøk på å få til en overgang for Arsenals Emilie Smith Rowe foreløpig ikke har lyktes, ifølge Daily Mail.

Molde tok seg ikke videre til gruppespillet i Champions League. Og nå kan juvel Sivert Mannsverk forsvinne.

Den nederlandske storavisen De Telegraaf skriver at Ajax jakter årdølen før overgangsvinduet stenger.

21-åringen kan komme til å koste rundt åtte millioner euro – altså over 92 millioner norske kroner.

PSST! Se den norske Deadline Day-sendingen fra torsdag 31. august, 17.30 på TV 2 Sport 1 og tv2.no.

Se den internasjonale Deadline Day-sendingen fra fredag 1. september klokken 19.00 på TV 2 Sport 1 og tv2.no.