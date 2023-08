Milliardbud på spissvidunderet

I tillegg er Bayern klare for å sette overgangsrekord og Real Sociedad har funnet sin Sørloth-erstatter. Les tirsdagens fotballrykter her.

1,56 milliarder. Det er visstnok budet saudiske Al-Hilal har kommet med på Napolis nigerianske spissvidunder Victor Osimhen, melder Sky Sports.

Han scoret 26 mål på 32 Serie A-kamper da klubben vant ligaen for første gang siden 1990. Skulle stjernespissen melder overgang til den saudiske klubben kan han regne med en ukelønn på 13 millioner kroner, noe som vil gi en årslønn på 676 millioner kroner.

Samme klubb ønsker også å sikre seg PSG-stjernen Marco Verratti, men den franske giganten har ingen intensjoner om å akseptere budet på 335 millioner kroner, hevder Fabrizio Romano.

Bayern brukte 80 millioner euro på sin rekordsignering Lucas Hernández, noe som etter dagens kurs tilsvarer nesten 900 millioner kroner. Nå er tysk fotballs flaggskip klare for å sette ny overgangsrekord for å sikre seg Harry Kane fra Tottenham, melder Sky Sports.

Tottenham har mange navn på blokken dersom det ender opp med et Kane-salg. Ifølge Mundo Deportivo ønsker klubben å bruke pengene på Barcelona-spillerne Franck Kessie og Clément Lenglet.

Mail melder at Nottingham Forests Brennan Johnson også er en mann som vurderes på Tottenham Hotspur Stadium.

Liverpool forbereder ett forbereder ifølge Mail et nytt bud på Southamptons Romeo Lavia, samtidig som både Chelsea og Manchester United lurer i kulissene.

Romelu Lukaku kan være på vei til Juventus. Ifølge Fabrizio Romano undersøker Chelsea nå muligheten for en byttehandel der Dusan Vlahovic går til London-klubben.

Real Sociedad må ha en ny spiss etter at det ble klart at Alexander Sørloth fortsetter karrieren i Villarreal. Nå ser de ut til å ha funnet sin mann: Klubben håper å kunne ferdigstille en overgang for RB Leipzigs André Silva i nær fremtid, melder Fabrizio Romano.