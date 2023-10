Mener United er giftig: – Alle kommer til å bli kastet ut

UNDER PRESS: Manchester United-manager Erik ten Hag sliter med å få gode resultater denne høsten. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

Manchester United ble filleristet av Erling Braut Haaland og byrival Manchester City hjemme på Old Trafford søndag.

Da Erling Braut Haaland satte opp 3-0-målet til Phil Foden ti minutter før full tid, reiste mange United-supportere seg og forlot arenaen.

– Forestill deg at du er i en fotballklubb, og det du leser er at noen vil komme inn og kaste ut hele den sportslige delen, sier Gary Neville.

Den tidligere Manchester United-spilleren snakker om gamleklubben og eiersituasjonen. Sir Jim Ratcliffe er ifølge engelske medier nær ved å kjøpe 25 prosent av Manchester United. Den britiske milliardæren vil samtidig ta over det sportslige ansvaret hos storklubben.

PÅ VEI INN: Den britiske milliardæren Sir Jim Ratcliffe. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Neville mener at problemene stikker dypt, og at mye av ansvaret ligger hos de som er over manager Erik ten Hag i United-hierarkiet.

– Du kan si at folk bør fortsette å gjøre jobben og opptre profesjonelt, men Ratcliffe kommer til å ta med seg Dave Brailsford, og de kommer til å kaste ut alle i den sportslige avdelingen, sier Gary Neville i Sky Sports-studio etter søndagens ydmykende tap.

UNITED-HELT: Gary Neville, nå fotballekspert hos Sky Sports. Foto: Bradley Collyer / Pa Photos / NTB

– Alle tror at de kommer til å miste jobben, sier Neville.



– En gravplass for spillere

Det er snart ett år siden Glazer-familien annonserte at de er åpne for å selge Manchester United. Neville, som lenge har vært svært kritisk til klubbens eiere, mener salgsprosessen har vært rotete.

– Giftigheten spiser managere og spillere i live, mener Neville.

– Harry Maguire kunne gått til Manchester City. Mason Mount kunne blitt Liverpool-spiller. De kom hit, og det har vært som en gravplass for dem. Skal du gi skylden til eleven eller læreren, spør Neville.

YDMYKET: Harry Maguire og Manchester United gikk på et 0-3-tap mot Erling Braut Haalands Manchester City søndag. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

Den tidligere høyrebacken, som fortsatt har tillit til ten Hag, mener Ole Gunnar Solskjær, José Mourinho og Louis van Gaal har hatt de samme problemene.

– De mangler Raphaël Varane, Lisandro Martínez og Casemiro til å spille seg ut bakfra i dag. Jeg vet ikke hvilket spillemønster United har, men det har kommet managere med et stort renommé, og så dør de foran øynene våre. Hvordan forklarer vi det? sier Neville retorisk.



Ancelotti får nok

Ten Hag: – Spilte bra

Tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher gir Erik ten Hag mer ansvar for den svake sesonginnledningen til Manchester United.

– De spiller underdog-fotball. De satser på kontringer og lage baller. Det er ingen av topplagene som gjør det, sier Carragher i Sky Sports.

KOM FRA AJAX: Erik ten Hag ledet Manchester United til topp fire i Premier League og seier i Ligacupen i sin første sesong. Nå er han under press. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

Samuel Luckhurst i Manchester Evening News mener at klubben går i feil retning under manageren som kom fra Ajax i fjor sommer.

– Manchester United har gått så brått tilbake at de har tatt i bruk taktikken som var favorisert av Ole Gunnar Solskjær: Utelukkende bruk av kontringer, skriver Luckhurst i en kommentar etter tapet.



Erik ten Hags Manchester United ligger på åttendeplass i Premier League med 15 poeng etter ti kamper. I Champions League har de røde djevlene kun tre poeng etter de tre første kampene.

SLITER: Manchester United er nummer åtte etter ti kamper. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

– Vi var i samme situasjon forrige sesong, også da etter kampen mot City. Vi må glemme denne kampen og bli klare til neste oppgjør, sier ten Hag til Sky Sports.



– Vi har spilt mot City tre ganger denne sesongen, og vi har spilt veldig bra i alle disse kampene. Første omgang var bra. Vi gjorde det vanskelig for dem, og vi hadde like mange sjanser. De scoret det flere målet. Andre omgang var ikke slik vi vil, det må vi erkjenne, men i alle disse tre kampene har vi spilt bra mot dem, mener nederlenderen.



Erling Braut Haaland scoret de to første målene i kampen.