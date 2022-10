Mener spillestilen kan forlenge Haalands karriere

Nå vil eksperten at landslaget bygger alt det offensive spillet rundt Erling Braut Haaland.

Erling Braut Haaland er verdens heteste fotballspiller om dagen. Mot FC København scoret han to mål før han ble byttet ut ved pause. Totalt har Haaland scoret 19 mål på tolv kamper denne sesongen.

Målmaskinene fra Jæren sprer frykt blant midtstoppere, motstandertrenere og ikke minst keepere.

«Denne fyren... Han er ikke menneskelig», sa FCK-keeper Kamil Grabara til Haalands lagkompis Jack Grealish underveis i onsdagens kamp.

Den dårlige nyheten for Grabara og hans keeperkolleger er at Braut Haaland knapt har begynt. I Borussia Dortmund var 22-åringen tidvis skadeplaget. TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah tror overgangen til Manchester City kan forlenge Braut Haalands karriere med mange år.

Grunnen? Spillestilen til Manchester City.

– I Dortmund var spillestilen ofte mer kontringsbasert. Manchester City styrer og kontrollerer kampene. Haaland involveres kun i fasene av spillet hvor han er best, sier Amankwah.

– Har sinnssykt overskudd

Mot FC København hadde Haaland elleve touch på ballen. Nordmannen brukte knapt krefter i det oppbyggende spillet. Først når Manchester City har etablert seg 30 meter fra motstandermålet skrur Braut Haaland på bryteren. Og da går det voldsomt fort.

– Han har så sinnssykt overskudd til å gjøre de maks-aksjonene. Der forsvarsspillerne bruker mye krefter på andre deler av spillet, kan Haaland ligge og lade opp. Når det gjelder, klarer han å mobilisere hele overskuddet. Da ser det vanvittig enkelt ut, sier Amankwah.

Mot FCK var det midtstopperparet Denis Vavro og Davit Khocholava som fikk kjørt seg. Duoen fikk knapt kroppskontakt med nordmannen de 45 minuttene Haaland fikk på banen.

– Det kan jeg godt forstå. Det hadde ikke jeg heller turt. Hva skal man gjøre for å stoppe ham? Det er ingen som har funnet ut av det. Det kommer ikke av mangel på analyser og videobilder. Hittil er det ingen som har funnet svaret, sier Amankwah.

– I den formen Haaland er nå fysisk og mentalt, tror jeg alt bare preller av. Han gliste da han kom av spillerbussen i går. Han vet at han er så god at kampen blir gøy uansett, fortsetter TV 2-eksperten.

Haaland er velsignet med noen av verdens beste lagkamerater. Det er også grunnen til at han kan spare krefter til det virkelig gjelder. Slik er det ikke på landslaget.

– På landslaget, der han spiller med helt andre spillere, er det mer energilekkasjer. Han blir oftere frustrert. I Manchester City er det mindre tut og kjør. Det gjør at belastningen blir mindre. Det er all grunn til å tro at det vil forlenge karrieren, sier Amankwah.

– Aldri hatt en slik spiller før

Da kan det bli moro også for landslaget i årene fremover. Spesielt om Ståle Solbakken finner nøkkelen til å utnytte Braut Haalands fulle potensial.

– Med all respekt for Martin Ødegaard og alle de andre: De neste ti årene for Norges landslag handler om å bygge alt det offensive spillet rundt Erling Braut Haaland. Vi har aldri hatt en slik spiller før, og i min levetid kommer vi aldri til å få det igjen. Nå handler det om hvordan vi kan få mest mulig ut av Braut Haaland, slår Amankwah fast.

Han mener det fortsatt er faser av spillet hvor 22-åringen kan bli enda bedre.

– Selv om det virker ufattelig for oss nå, er det fortsatt mange ting Haaland kan utvikle videre. Som smartness i bevegelser og avslutningsteknikk. Selv om han etter hvert kommer til å miste fart, er spissrollen et eget fag hvor han kan ta nye steg, sier Amankwah.

Braut Haaland har scoret 14 mål på åtte kamper i Premier League og er godt i rute til å knuse scoringsrekorden til Andy Cole og Alan Shearer (34 mål på 42 kamper). Det er ingen grunn til å tro at målkranen skrus igjen med det første. Amankwah tror Braut Haaland vil være full av overskudd etter Qatar-VM.

– Jeg tror det er mange Premier League-stoppere som er bekymret for å møte Braut Haaland i juleprogrammet. Han kan perfeksjonere formen og overskuddet i VM-pausen, advarer TV 2-eksperten.