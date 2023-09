Mener Bobb må på landslaget: – Helt sykt

Oscar Bobb hylles etter solid Manchester City-spill. Nå mener flere at tiden er moden for at teknikeren blir tatt ut på landslaget.

Neste tirsdag presenterer Ståle Solbakken landslagstroppen som skal spille mot Kypros og Spania i midten av oktober.

Og allerede nå er det knyttet stor spenning til hvilke spillere som får sjansen til de skjebnesvangre oppgjørene.

Over 78 prosent av nesten 16.000 svarte i en avstemning på TV 2 Sport-appen tidligere denne uken at de ønsker å se toppscoreren i Eliteserien, Bodø/Glimt-spiller Amahl Pellegrino, på landslaget.

En annen aktuell kandidat er Oscar Bobb.

Etter å ha fått flere innhopp for Manchester City denne høsten, fikk Bobb sjansen i 90 minutter i ligacupen borte mot Newcastle onsdag.



Tidligere Manchester City-spiller Abdisalam Ibrahim mener Bobb bør være med når Solbakken tar ut neste landslagstropp.

– Jeg mener at når du er der opp, så bør du få sjansen. Han er mye bedre enn mange i Eliteserien. Og han trener med flere av verdens beste hver dag.

Superlativene hagler fra flere

Det endte med cupexit på bortebane for Bobb og co, men flere gamle City-helter lot seg imponere over nordmannens første start for Manchester City på seniornivå.



Også Pep Guardiola dro fram skrytende ord.

– Oscar var mer enn briljant. Offensivt og defensivt, var noe av det Guardiola sa til klubbens hjemmeside.

«For en debut», skriver skribent i Manchester Evening News, Daniel Murphy.

Han poengterte at Bobb spilte i en uvant rolle - mer sentralt i banen.



«Det så ut som han hadde spilt der hele livet», skriver han.



Dette sier Solbakken

I september var Bobb en del av U21-troppen til Jan Peder Jalland. Da hadde han nettopp fått Premier League-debuten for de lyseblå fra Manchester.



TV 2 har spurt landslagssjef Ståle Solbakken om 20-åringens muligheter for å være en del av den kommende landslagstroppen.



VANSKELIG Å FÅ HAS PÅ: Oscar Bobb i aksjon for U21-laget. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Svaret på det kommer tirsdag, skriver en hemmelighetsfull Solbakken i en SMS.

Mener han burde blitt tatt ut tidligere

Abdisalam Ibrahim fikk tre kamper for førstelaget til City i 2010: En i Premier League og to i FA- og ligacupen.

I PREMIER LEAGUE: Abdisalam Ibrahim i duell med Liverpool-spiller Javier Mascherano. Foto: PHIL NOBLE

– Jeg synes han burde blitt tatt ut før han debuterte for City. Det er helt sykt at han ikke er tatt ut tidligere. Det er ganske stort å komme fra akademiet i Manchester City, mener han.

32-åringen har nå lagt fotballskoene på hylla etter å ha slitt med skader. I 2022 spilte han for andredivisjonslaget Ull/Kisa.

– En drøm

Ibrahim husker godt da han fikk debuten av Roberto Mancini i City:

– Det var som å være i en film. En drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg var i en boble, og fikk være med verdensstjerner du kun så på TV.

Han gir også skryt til Manchester City-trener Pep Guardiola.

– Han (Oscar Bobb) er heldig som har en trener som tør å gi ham sjansen. Det er det ikke mange trenere som gjør.

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah tror Bobb fort kan være å finne i landslagstroppen til Solbakken.



– Når en norsk 20-åring får såpass med tillit for et av fotballhistoriens beste klubblag ville det overraske meg om han ikke er meget aktuell for uttaket. Spesielt med tanke på at det ser ut til at Antonio Nusa må melde forfall på grunn av en ryggskade, og Bobb har en del av de samme kvalitetene, sier han.

Torsdag bekreftet Club Brugge at Nusa mister sin tredje strake kamp for det belgiske laget med en ryggskade.



Eksperten legger til:

– Vi så hvor avgjørende og viktig det er for Norge med kantspillere som kan skape ubalanse og som har x-faktor en mot en.