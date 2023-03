Meldes om tidenes bud

Onsdag kveld, klokken 22.00, går fristen ut for å komme med bud på Manchester United. Sky Sports melder at qatarske Jassim Bin Hamad Al-Thani vil komme med tidenes største bud på en fotballklubb innen fristen går ut.

Siden 2005 har Glazer-familien eid storklubben, og siden overtakelsen har klubbens supporterne vært imot de amerikanske eierne. Nå er de åpne for å selge klubben.

– De seks Glazer-søsknenes aksjer er til salgs. Samtidig er det ikke 100 prosent avgjort at det blir et salg. Fire av dem ønsker å selge aksjene, mens to av dem, Avram og Joel, er åpen for å beholde United. Det kan skape trøbbel.

Det sier Bjarte Valen til TV 2. Han er journalist for Manchester United Supporters Club Scandinavia og ekspert på klubbens økonomi.

Eiersituasjonen i Manchester United er kompleks, så denne saken skal forsøke å svare på følgende spørsmål:

Hva skjer rundt eiersituasjonen nå?

Hva skal til for at Glazer-familien selger Manchester United?

Hvem er favoritt til å bli ny eier av Manchester United?

Hva vil skje fremover?

Hvorfor er United-supportere så imot Glazer?

Verdensrekord i budkrig

De siste ukene har det kommet flere bud på Manchester United. To budgivere skiller seg ut: Den qatarske sjeiken Jassim Bin Hamad Al-Thani og den britiske milliarderen og Ineos-eieren Sir Jim Ratcliffe.

Ratcliffe og en delegasjon fra Al-Thani var forrige uke på Old Trafford for å diskutere en overtakelse.

– De to skiller seg ut av den enkle grunn er at de har bekreftet at de har lagt inn bud, men det er flere grupperinger som har vist interesse, sier Valen.

Flere budgivere har valgt å holde seg anonyme. Det rapporteres om åtte budgivere. Deriblant skal dem som styrer det amerikanske hedge-fondet Elliott være interessert i å støtte nye og eksisterende eiere.

Både Al-Thani og Ratcliffe er ventet å komme med forbedrede bud innen fristen klokken 22 onsdag kveld. Det skriver blant andre BBC.

Tidenes til nå største salg av en sportsklubb skjedde i fjor sommer da NFL-klubben Denver Broncos ble solgt for £3,75 milliarder, noe som tilsvarer 48 milliarder kroner i dagens kurs.

HAR BYDD PÅ MANCHESTER UNITED: Sir Jim Ratcliffe og Jassim Bin Hamad Al-Thani. Foto: Peter Byrne Les mer HAR BYDD PÅ MANCHESTER UNITED: Sir Jim Ratcliffe og Jassim Bin Hamad Al-Thani. Foto: KARIM JAAFAR Les mer

Hva skal til for et salg?

Men hvorfor er det flere budrunder? 17. februar gikk den første fristen ut. I England har 17. februar blitt referert til som «the soft deadline.»

– Den første budrunden var en sjekk for å se hva investorer tenker at Manchester United er verdt, forklarer Valen, og legger til:

– Raine Group, som er rådgiverne til Glazer-familien og som styrer salgsprosessen for dem, mener at de kan få mer penger. Med en ny budrunde vil de finne ut hvem som er villig til å komme med et nytt og forbedret bud. Da vil vi få et klarere bilde.

De første budene er rapportert til å ligge på £4,5 milliarder, omkring 50 milliarder norske kroner. De nye budene er ventet å overstige 60 milliarder kroner, en sum som nærmer seg det Glazer mener klubben er verdt.

– Vi som har sett hvordan Glazer har styrt Manchester United er ikke overrasket over at de gjør det de kan for å få mest mulig penger, sier united.no-journalisten.

Valen tror at det høyeste budet vinner, men at det ikke nødvendigvis er den med mest penger som vil få kjøpe klubben. Hvordan budet er strukturert og hvordan kjøpet skal betales, kan spille en viktig faktor for Glazer, tror journalisten.

UNITED-EIER: Avram Glazer har vært blant eierne til Manchester United siden 2005. Her med klubbdirektør Richard Arnold og tidligere United-manager Sir Alex Ferguson på ligacupfinalen i februar. Foto: Mark Pain

Hvem er favoritt til å overta?

The Athletic skriver onsdag at flere kilder anser Qatar som favoritt til å kjøpe Manchester United.

Jim Ratcliffe må få støtte av banker for å kunne gjennomføre et kjøp. Det må ikke Al-Thani.

– Det virker som at Qatar er favoritt, og det forstår jeg, men noen misforstår når Ratcliffe sier han vil kjøpe 70 prosent av aksjene til klubben og Qatar hundre. Det er nemlig bare 70 prosent av klubbens aksjer som er til salgs.

Glazer eier 70 prosent av klubbens aksjer, ikke alle.

Valen sier at om Ratcliffe må ha hjelp fra banker for å kjøpe Manchester United, så vil ikke det prege klubbens drift på kort sikt. Med Ineos-konsernet i ryggen vil det ikke by på utfordringer, mener han.

Ratcliffe har samtidig uttalt at han ikke vil betale «stupid money» for Manchester United.

– Begynnelsen på slutten

Flere av klubbens supportere skriver på sosiale medier at det som skjer før onsdag budfrist kan bli et viktig øyeblikk i klubbens historie.

– Så hva skjer etter fristen for bud går ut onsdag kveld?

– I løpet av én til to uker etter fristen går ut, så tror jeg vi har et bilde. Da kan hele eierskapssituasjonen være avgjort, sier Valen, og legger til:

– Det neste steget er begynnelsen på slutten. Det kommer ikke til å trekke ut i lang tid, tror jeg.

– Selve prosessen med overtakelsen kan ta tid, for klubben består av mange søsterselskaper og organisasjonen er gigantisk. Men svaret på hvem som kommer til å overta kan vi få relativt fort.

Derfor er Glazer uønsket

Som nevnt innledningsvis er misnøyen med Glazer-familien stor blant Manchester Uniteds supportere.

Kort peker Valen på tre faktorer: At klubben har pådratt seg stor gjeld på grunn av Glazer (over seks milliarder kroner), manglende sportslig suksess og tilnærmet null kommunikasjon med klubbens supportere.

– Klubben var gjeldsfri da Glazer tok over i 2005. Men da det skjedde en tvungen overtakelse med belånte midler, fikk klubben er stor gjeld over natten. Alt var jo lånt, og gjelden har heftet United i mange år. Dyre spillerkjøp ble gjort med lånte midler og Glazer brukte kreditt for å få det til.

UPOPULÆRE: Joel og Avram Glazer er særdeles upopulære blant Manchester United-fans. Her med Ole Gunnar Solskjær før Manchester Uniteds Champions League-oppgjør mot Barcelona i april 2019. Foto: Carl Recine

Han legger til:

– Det er ikke bare gjelden. Det har vært en motvilje til å kommunisere med fansen, og det er nesten en like viktig årsak til at de er dårlig likt. Etter Super League ble de mer eller mindre tvunget til å snakke med fansen, men det var definitivt i seneste laget. Det er for mye vann under broen.

– Uansett hva utfallet blir, så bør Manchester United-fans være glad for at det kommer et eierskifte.