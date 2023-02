Medier: – Ten Hag ringte Greenwood

I begynnelsen av februar ble det kjent at politiet i Manchester har lagt bort etterforskningen av Mason Greenwood. 21-åringen var siktet for voldtekt og fysisk vold mot en tidligere kjæreste.

Foreløpig er det uklart om angriperen kommer til å returnere til Manchester United. Klubben uttalte etter henleggelsen at de ville gjennomføre sin egen prosess før de bestemmer seg for neste steg.

Nå skriver imidlertid ulike engelske tabloider, deriblant The Daily Mail og The Sun, at Manchester United-manager Erik ten Hag har vært i kontakt med Greenwood.

– Tok kontakt

Ten Hag skal ha kontaktet Greenwood for å førhøre seg om spillerens fysiske og mentale tilstand, og skal ha fortalt 21-åringen at han var glad for at anklagene mot ham ble droppet.

– Mason har tilbrakt en lang tid nå uten noe kontakt med klubben. Da klubben tok kontakt tidligere, så var det aldri direkte, men gjennom en tredje part. Så da manageren ringte ham var det et stort steg for ham, og noe han virkelig satte pris på. Manageren tok kontakt for å forhøre seg om hvordan han hadde det fysisk og psykisk, og uttalte at han var glad for at politiet hadde droppet alle anklager mot ham, uttaler en kilde til blant annet The Sun.

– Overlater avgjørelsen til klubben



Erik Ten Hag står imidlertid fast på at det må være klubbens beslutning med tanke på om Greenwood får komme tilbake som spiller i klubben.

Det uttalte Manchester United-manageren også til pressen forrige uke.

– Nei. Ingenting. Jeg kan ikke legge til noen ting. Jeg vil referere til uttalelsen fra klubben, sa Erik ten Hag til pressen, ifølge Manchester Evening News.

– Som jeg har sagt, jeg kan ikke gi noen flere kommentarer om denne prosessen. Jeg kan ikke si noe om det, jeg vil igjen referere til uttalelsen fra klubben og kan ikke legge til noe som helst, gjentok han.