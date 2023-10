Medier: Sjeik Jassim trakk budet på United – Ratcliffe kjøper seg opp

Fabrizio Romano, BBC og flere engelske medier melder lørdag kveld at sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani fra Qatar har trukket budet sitt på Manchester United.

I november i fjor annonserte Glazer-familien at de vurderte å selge Manchester United. Al Thani kom med et bud på nærmere 67 milliarder kroner, skriver BBC.

Den engelske forretningsmannen Sir Jim Ratcliffe og Ineos Group er den andre hovedbudgiveren i kampen om Manchester United.

BUDGIVER: Ineos Groups Sir Jim Ratcliffe. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Senere lørdag melder The Times at Ratcliffe nærmer seg et oppkjøp på 25 prosent av Manchester United for 17 milliarder kroner.

Al Thani skal kun ha ønsket å sikre seg 100 prosent av Manchester United. Det kom tidlig frem at Ratcliffe kunne nøye seg med å sikre seg majoriteten av aksjene, men den siste tiden har det kommet rapporter om at han kunne finne på å kjøpe en mindre post.

Nå skal han ifølge The Times være nær å sikre seg 25 prosent. Avisen skriver at Ratcliffe ser på dette som første steg mot full overtakelse.

Den utskjelte Glazer-familien har eid Manchester United siden 2005.