Medier: Liverpool nærmer seg Gakpo-avtale

Flere medier, deriblant storavisen The Times, skriver at Liverpool prøver å kjøpe Cody Gakpo (23) foran nesen på Manchester United.

Aston Villa 1-3 Liverpool

Etter at Liverpool slo Aston Villa 3-1 på Boxing Day ble temaet fort hva de røde skal foreta seg i overgangsvinduet i januar.

Et skadeskutt Merseyside-lag spilte blant annet med Alex Oxlade-Chamberlain fra start 2. juledag. Det var angriperens første Premier League-start på ti måneder.

– Forhåpentligvis kan skadde spillere komme tilbake, og forhåpentligvis kan vi ønske noen nye spillere velkommen til klubben, sier Virgil van Dijk etter Villa-kampen, ifølge Liverpool Echo.

Nå kan en spiller van Dijk kjenner godt bli neste Liverpool-signering. The Times skriver nemlig at Liverpool er i avanserte forhandlinger om å signere Nederlands VM-stjerne Cody Gakpo.

PSV-angriperen ble heftig linket til Manchester United i sommer, men en overgang skjedde aldri. Det er ventet at Erik ten Hags menn vil prøve seg i januar, og interessen skal ha fått Liverpool til å handle raskt for å sikre seg Gakpo, skriver The Times.

Også David Ornstein i The Athletic skriver at forhandlingene mellom Liverpool og PSV, Gakpos klubb, går raskt.

🚨 Liverpool close to reaching agreement with PSV Eindhoven to sign Cody Gakpo. Negotiations at advanced stage; initial fee likely ~£37m. Moving fast + if all goes to plan 23yo #NED forward will travel for medical @TheAthleticFC after @_pauljoyce #LFC #PSV https://t.co/lC5SyOoZyp — David Ornstein (@David_Ornstein) December 26, 2022

Klopp om talentet: – Frekk som faen

Det ble en svært gledelig Boxing Day for Liverpool, og spesielt for klubbens stortalent Stefan Bajcetic.

For med drøye ti minutter igjen av borteoppgjøret mot Aston Villa presenterte 18-åringen seg for alvor i Liverpool-drakt. Spanjolen har hatt et par innhopp for de røde, men noterte seg for sin første Liverpool-scoring da han sørget for 3-1. Det kun to minutter etter at han ble byttet inn.

– Han er frekk som faen, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC om Bajcetic.

– Han bare spiller fotball og gjør det eksepsjonelt bra. Han har en far som spilte fotball, så genene er der, men også holdningene, overblikket og fotballforståelsen. Det er en sann glede å jobbe med slike gutter, legger manageren til.

Den kreative midtbanespilleren chippet ballen over Villa-keeper Robin Olsen før han på imponerende vis satte inn de rødes tredje.

– For et øyeblikk for unggutten, skriver The Athletics Liverpool-journalist James Pearce på Twitter.

Bajcetic er Liverpools yngste spiller i Champions League noensinne, og fikk debuten for The Reds i august. Boxing Day kronet han altså et sterkt 2022 med scoring for de røde.

Bajcetic er sønn av den serbiske tidligere fotballspilleren Srdan Bajcetic, og har spansk mor.

ØYEBLIKKET: Her setter Bajcetic sin første Liverpool-scoring. Foto: PAUL CHILDS

Før Bajcetic' scoring hadde Mohamed Salah og Virgil van Dijk ordnet tomålsledelse for Jürgen Klopps menn. Ollie Watkins reduserte for vertene før Bajcetic punkterte.

Utrolig rekord for Liverpool-back

Kampens første mål kom allerede før fem minutter var spilt. En utsøkt utsidepasning fra Trent Aleander-Arnold fant Andrew Robertson, som serverte Mohamed Salah på åpent mål til 1-0.

– Det er en fremragende pasning fra Trent Alexander-Arnold. Enestående, skriver The Athletics Liverpool-journalist James Pearce.

Enda det var høyreback Alexander-Arnold som fikk mest ros for målet, var det venstreback Robertson som satte en knallsterk rekord da Salah scoret.

Skotten ble nemlig forsvarsspilleren med flest målgivende i Premier Leagues historie. Den målgivende pasningen var hans 54. i den engelske toppdivisjonen, én mer enn Everton-legenden Leighton Baines.

– Jeg visste at jeg utlignet rekorden med to assist før VM-pausen, og jeg var fokusert på å prøve å komme tilbake og slå den. Jeg er ikke interessert i individuelle ting, men når du gjør slike ting mot noen utrolige forsvarsspillere i Premier League, så føles det godt, sier Robertson til BBC.

Most assists by a defender in Premier League history 👑



Congratulations, @andrewrobertso5! pic.twitter.com/B9pxwfWt0x — Premier League (@premierleague) December 26, 2022

Tidligere Liverpool-back John Arne Riise er imponert over Robertson:

– Fantastisk prestasjon. All «kred» til ham, sier Riise i Viaplays studio.

– Han er et maskineri og skaper mye. Han er så høyt i banen og har så mye innlegg. Han kunne kanskje to-tre assist til om angriperne hadde scoret, legger Riise til om skotten.

Alexander-Arnold har for øvrig 45 målgivende pasninger i Premier League.