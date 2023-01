Medier: Lampard fikk sparken i Everton

Britiske medier melder at manageren er ferdig.

44-åringen tok over Merseyside-klubben 31. januar i fjor, men står nå uten jobb.

– Helt på sin plass. Jada, han klarte å overleve med ryggen mot veggen i fjor, men han har vist ganske lite i Everton. Han har hatt et vanskelig utgangspunkt, men også vist lite i Everton som gjør at han fortjener å fortsette, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

– Hvordan vil du oppsummere Lampards tid på Goodison?

– Holder ikke nivå. Jeg rater ikke ham som manager ut ifra det jeg har sett og det han forklarer kampene på, sier eksperten.

– Virket rotete

– Hvor går veien for Everton nå?

– Det er et veldig godt spørsmål. Everton har jo virket veldig rotete som klubb. De prøvde Rafa Benitez, som var helt krasj med kultur og historikk. For at en trener skal gjøre en god jobb, så må en klubb stå for en retning. Ellers blir det veldig hit or miss. De har også en sprikende spillertropp.

At nok en engelskmann får sparken, mener han gir britiske managere et skudd for baugen.

– Det er synd for engelske managere. Howe gjør det bra i Newcastle, men utenom det er det lite å skryte om. Du ser Unai Emery inn for Steven Gerrard i Aston Villa, for eksempel. Det er tydelig at det kanskje ikke er nøkkelen for klubber å hevde seg i Premier League å ansette tidligere spillere basert på merittene de har som spillere, poengterer fotballeksperten.

Åtte strake uten seier

Lampard fikk aldri helt sving på laget fra Liverpool og etter åtte strake kamper uten seier i Premier League er det over.

Forrige gang Everton vant en fotballkamp var 22. oktober. Da ble Crystal Palace beseiret 3-0.

Lampard har tidligere fått sparken i Chelsea etter skuffende resultater. Han startet manager-karrieren i Derby County.

Chelsea-legendens lag fikk riktignok et sterkt poeng mot Erling Braut Haaland og Manchester City på 2022s siste dag. Jærbuen scoret for de lyseblå, mens Demarai Gray sikret poenget for «The Toffees».

GOD TONE: Frank Lampard takket Erling Braut Haaland for kampen etter ett poeng på Etihad. Foto: ANDREW BOYERS

Den tidligere midtbanestjernen regnes som en av tidenes Chelsea-spillere og innehar klubbrekorden på flest scoringer med sine 211.