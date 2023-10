McTominay reddet United-seier med to scoringer på overtid

Manchester United – Brentford 2–1 (0–1)

Det så ut til å bli nok en mørk dag for Manchester United på Old Trafford, men da det gjaldt som mest viste Scott McTominay seg fra sin beste side.

Først utlignet han to minutter på overtid. Så i kampens siste tilleggsminutt sørget han for seier.

– Det der må kanskje være et av mine favorittøyeblikk på fotballbanen. Jeg er bare glad for å kunne bidra og vise folk at jeg kan, sier dagens United-helt etter kampen.



McTominay har følgende å si om viktigheten av lørdagens seier:

JUBEL: Scott McTominays innhopp viste seg å bli redningen for Manchester United. Foto: Jon Super

– Alle vet at vi er inne i en vanskelig periode for øyeblikket, men vi har krigere i gruppen som vil gi alt til siste slutt. Forhåpentligvis kan vi bygge videre på dette, sier McTominay og legger til:



– Iblant føler vi at vi er vår egen boble og folk utenfor sier bare negative ting. Men vi må bare stenge det ute og være bedre etter landslagspausen.



– Så mye som er galt



Men før McTominay reddet United, hadde det vært en dårlig dag på jobben for flere av Erik ten Hags menn.

Halvveis i første omgang scoret Mathias Jensen og sendte Kristoffer Ajers Brentford i ledelsen på Old Trafford.

Det resultatet sto seg til pause og United-spillerne ble buet ut i garderoben av egne fans.

MOTGANG: Erik ten Hag var tydelig frustrert underveis i kampen. Foto: Jon Super

United-manageren gjorde ett bytte i pausen og tok ut Casemiro og inn med Christian Eriksen.

– Eriksen kommer inn for å hjelpe å stå imot presset fra Brentford. Men ikke la deg lure, de (Manchester United) trenger mer enn Eriksen for å få en endring her. De trenger tre-fire andre til å spille bedre, sier tidligere England-spiller Stephen Warnock til BBC.



– Det er så mye som er galt sett med Manchester United-øyne, følger BBC-reporter Simon Stone opp og peker på personlige feil fra Casemiro, Victor Lindelöf og keeper André Onana.



Saken oppdateres!