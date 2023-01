Marerittdebut for João Félix - utvist etter grisetakling

Fulham - Chelsea 2-1

Den portugisiske stjernen João Félix ble kastet rett inn på Chelsea-laget fra start.

Og vingen åpnet med en svært frisk førsteomgang, men etter 57 minutter viste han seg fra en helt annen side. Portugiseren mistet ballen på midtbanen, før han kastet seg inn i en voldsom takling for å vinne ballen tilbake. Det forsøket mislyktes totalt og han endte med å plante knottene i leggen til Fulhams Kenny Tete.

Dommer David Coote svarte med å dra opp det røde kortet etter litt betenkingstid.

– Ingenting å klage på for Félix og Chelsea med det røde kortet, men inntil det punktet var han banens beste, skriver Sky Sports-ekspert Jamie Carragher på Twitter.

Chelsea-debuten til João Felix går inn i historiebøkene. Han er tidenes første til å bli utvist i sin Premier League-debut for klubben. Foto: Alastair Grant

– Teknisk var han briljant. Han viste mange nydelige ballberøringer. Det var et øyeblikks galskap som kostet Chelsea, sier BT Sport-ekspert Peter Crouch.

– Det var en spisstakling. Det var ingen ondskap i den, men jeg skjønner at det ble rødt. Det er en ny smell for oss. Han spilte veldig bra og man kan se kvaliteten hans, så det er en dobbel skuffelse for oss, sier Chelsea-manager Graham Potter i et intervju vist på Viaplay.

På daværende tidspunkt var stillingen 1-1 på Craven Cottage. Den tidligere Chelsea-helten Willian sendte vertene i ledelsen midtveis i første omgang, men Kalidou Koulibaly utlignet kort tid etter pause.

Like før utvisningen fikk Graham Potter nok en skade i sin Chelsea-stall da Denis Zakaria hinket av banen.

Etter 72 minutter stanget Vinicius, som fikk en sjelden mulighet i Mitrovics fravær, Fulham tilbake i ledelsen med et effektivt hodestøt fra fem meter etter et strålende innlegg fra Andreas Pereira.

Selv med ti spillere klarte Chelsea å skape flere farligheter, men det ble aldri noen scoring. Dermed endte det med 2-1 til Fulham i Vest-London-derbyet. Hvittrøyene er nå helt oppe på en imponerende sjetteplass, mens Chelsea blir liggende på en meget skuffende tiendeplass.

– Det var en spesiell kveld for meg å spille mot dem. De er inne i en tung periode, men de har et veldig bra lag, sier Willian i et intervju vist på Viaplay.

Willian hadde en svært behersket feiring da han fikset 1-0-målet mot sin tidligere klubb. Foto: PETER CZIBORRA

– Jeg hadde syv fantastiske år der. Jeg har stor respekt for fansen og alle der.

Graham Potters mannskap er inne i en fryktelig tung periode. I alle turneringer har Chelsea kun to seirer på sine ti siste kamper.

– Det er tøft. Jeg føler med supporterne nå, sier Chelsea-manager Graham Potter.