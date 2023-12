Manchester United ydmyket: – Dette er katastrofalt

Manchester United-manager Erik ten Hag tar ansvaret etter at hans lag fikk bank av Bournemouth.

Manchester United - Bournemouth 0-3

Manchester United ble sjokkert med 0-3 Bournemouth på Old Trafford.

– Dette er katastrofalt for Manchester United, sier tidligere Blackburn- og Tottenham-spiller Tim Sherwood på Sky Sports.

Scoringer av Dominic Solanke, Philip Billing og Marcos Senesi scoret i tur og orden for Bournemouth, som i tillegg hadde to annullerte scoringer.

– Hvis du ikke spiller på ditt beste i denne ligaen, blir du knust, sier Manchester United-manager Erik ten Hag, ifølge BBC.

UNDER PRESS: Manchester United-manager Erik ten Hag. Foto: Jon Super / Pa Photos / NTB

– Vi hadde ikke riktig fokus. Som manager må jeg alltid ta ansvaret for det. Dette er ikke godt nok, sier ten Hag til BeIN Sports.

Det ydmykende stortapet mot Bournemouth kommer dagen etter at Erik tan Hag og Harry Maguire ble henholdsvis månedens manager og spiller.



I neste kamp skal Manchester United prøve å redde Champions League-avansementet med seier over Bayern München. Deretter venter Liverpool på Anfield, hvor Manchester United gikk på et 0-7-nederlag forrige sesong.

Kampen mot Liverpool går uten kaptein Bruno Fernandes, som pådro seg et gult kort mot Bournemouth som gjør at han soner karantene.

SJOKKSEIER: Bournemouth reiser sørover med 3-0 på Old Trafford. Foto: Oli Scarff / AFP / NTB

Manchester United ligger på sjetteplass i Premier League. Bournemouth er oppe på 13. plass etter seieren på Old Trafford.

– Det er fantastisk. Å vinne borte på Old Trafford er emosjonelt for alle. Det er en av de beste stadionene og klubbene i verden, så vi er glade for å komme hit og vinne, sier Dominic Solanke til PLP, gjengitt av BBC.



Se Manchester Uniteds skjebnekamp i Champions League mot Bayern München på TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.45.