– Manchester United kan vinne Premier League

STORFORM: Casemiro har stått frem i et Manchester United-lag som supporterne endelig kan glede seg over. Foto: PHIL NOBLE

Manchester United er i ferd med å få en svært god sesong under manager Erik ten Hag. En av dem som trekkes frem på banen er Casemiro.

Brasilianeren, som ble hentet fra Real Madrid i sommer, har styrt midtbanen med jernhånd denne sesongen. På en trøblete posisjon har Casemiro tatt tak og gjort United til et solid fotballag som vinner kamper.

Ten Hag sparer ikke på superlativene om sin nye midtbanegeneral, som var sentral da United vant byderbyet mot Manchester City.

– Han er så viktig. Han er sement mellom to steiner. Måten han forsvarer seg på, organisering, posisjonerer seg, forutser spillet, peker spillerne i riktig retning, og hvordan han vinner ballen...

– Det er ikke mange spillere av denne kvaliteten i verden. Han er en av dem og vi er veldig glade for å ha ham på laget, sier ten Hag ifølge BBC.

GENERALEN: Erik ten Hag har gjort Casemiro til en nøkkelspiller. Foto: Jon Super

– Jeg er stum av beundring, sa Raphaël Varane etter Manchester City-kampen, ifølge the Mirror.

– Han dekker så mye rom. Han løper så mye. Han er aggressiv når han vil ha ballen, men samtidig rolig når han har ballen. Han var utrolig.

TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker er tydelig på at Casemiro har vært en enorm forsterkning.

– Han har vært en genial signering. Han er en vinner som kan rollen. Han setter en standard som er skyhøy i et område hvor United har kavet i ti år, sier han.

– Skal ha enormt med ros

For etter at Sir Alex Ferguson ga seg som United-manager for snart ti år siden har den defensive midtbaneposisjonen vært et problemområde på Old Trafford.

INGEN SUKSESS: Verken Morgan Schneiderlin (t.v) eller Bastian Schweinsteiger klarte å fylle rollen som anker på midtbanen for United. Foto: Jason Cairnduff

– Det har vært Bastian Schweinsteiger, de prøvde seg med Morgan Schneiderlin, den litt premature forfremmelsen av Scott McTominay, samt Fred som har for mange huller. Casemiro er mannen som kan jobben og er profesjonell som har fikset et ti år gammelt problem, sier kommentatoren.

Signeringen som ble gjennomført på tampen av sommerens overgangsvinduet skjedde ganske plutselig. Den snart 31-åringe brasilianeren ble hentet for over 750 millioner kroner, og hadde vunnet alt med Real Madrid. Ikke alle applauderte importen.

– Det skjønner jeg. Det har vært United-modus å hente gammelt som ser hektisk ut. Men ten Hag vet hva han driver med, og det virker å være genialt. Han bygger et prosjekt, men det krever samtidig å leveres resultater fortløpende.

Han forventet likevel ikke at det skulle bli så bra.

– Nei, vi er jo blitt så dårlig vant med United. Det var vanskelig å se for meg. Her skal ten Hag ha enormt med ros, sier Alsaker.

TOK AV: Casemiro holdt ikke tilbake noe da han utlginet på Stamford Bridge på overtid. Foto: TONY OBRIEN

– Hva er det Casemiro gjør så bra?

– Den defensive strukturen ser bunnsolid ut nå. Alle vet hvordan de skal posisjonere seg. United var jo et kontringslag under Solskjær, men trengte å utvikle et etablert spill. Nå har de det med fart og gode pasningsføtter.

– En løytnant

Samtidig som United virkelig har fått fart på lokomotivet, har det begynt å lugge for Real Madrid. Senest søndag ble det tap i supercup-finalen.

Men Casemiro tenker neppe mye på triumfene i Madrid nå. For det er ikke bare storspillet som har gledet supporterne. Han har gjort seg bemerket for hans glødende engasjement, spesielt i jubelscener.

Da han utlignet på overtid borte mot Chelsea i oktober tok det fullstendig av fra brasilianeren. I videoklipp fra tribunen kunne man se lignende fra byderbyet da Casemiro klemte unge supportere.

– Dette er også viktig. Det er en vinner som har en ny jobb. En ny utfordring for ham, der han som en løytnant setter fart på prosjektet til ten Hag.

Lanseres som tittelkandidat

Alsaker må grave bak i historiebøkene for å finne en lignende spiller som United hadde.

– Roy Keane er nærmest, som på samme måte var en superproff ballvinner som gjør ting enkelt.

Ole Gunnar Solskjærs foretrukne midtbaneduo «McFred» er stort sett henvist til benken. Nå er det Casemiro og Christian Eriksen som starter for de røde djevlene. To av de klokeste og mest solide de siste ti årene, mener Alsaker.

Nå er også Manchester United i rute til å komme blant topp 4 som gir Champions League-spill. Opp til ligaleder Arsenal er det fire poeng. Men ingenting er umulig.

– Manchester United kan vinne Premier League denne sesongen. Arsenal har problem i bredden, men jeg tipper City vil komme sterke tilbake, sier Alsaker.