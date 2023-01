– Manchester United jakter brasiliansk vidunderbarn

Og storklubbene står klar med sjekkhefte for West Hams Declan Rice. Her er mandagens fotballrykter!

Det mangler ikke på beilere for 24 år gamle Rice. Det er interesse fra Arsenal, Chelsea og Manchester United, ifølge The Guardian.

Avisen skriver at West Ham-spilleren foretrekker en overgang til Premier League-lederne for å spille under Mikel Arteta.

West Ham øyner en overgangssum på over 100 millioner pund. Hvis det blir tilfellet kan Rice bli tidenes dyreste engelske spiller.

Leandro Trossard fikk sin Arsenal-debut i 3-2-seieren over Manchester United søndag kveld. Skal en tro agenten til belgieren, Josy Comhair, slo Arsenal rival Tottenham i kampen om signaturen til 28-åringen. Det skriver Mirror.

Litt lenger nord er det mer trykket stemning. Hos Everton og Frank Lampard blinker varsellampene etter nok et tap i helga.

Det har ført til at eier Farad Moshiri har begynt jobben med å sondere terrenget etter mulig erstattere, ifølge Telegraph.

Den mulige erstatteren heter ikke Sean Dyche. Daily Mail skriver at den tidligere Burnley-manageren ikke er en av kandidatene som vurderes.

Chelsea har mildt sagt vært svært aktive i overgangsvinduet: João Félix, Mykhailo Mudryk, David Fofana og Benoît Badiashile er eksempler på spillere som har kommet til Stamford Bridge.

Og nå kan det komme flere: Football.london melder at Brightons Moises Caicedo fortsatt er på radaren, til tross for at laget fra sørkysten avslo et bud på langt over 600 millioner kroner for 21-åringen, ifølge nettstedet.

For Liverpool har lite gått på skinner den her sesongen. Ett januarkjøp har det blitt: Cody Gakpo er kjøpt fra PSV.

Nå skriver Fotball Insider at Wolverhampton har gitt beskjed om at midtbaneanker Ruben Neves ikke er til salgs.

En brasiliansk «sensasjon» kan være på vei til Manchester United. Den italienske avisen Gazzetta dello Sport, forteller til sine lesere at United har kastet seg inn i kampen om 17-åringen Vitor Roque. PSG skal også ønske seg angriperen. Athletico Paranaense-spilleren skal ha en utkjøpsklausul på over 600 millioner kroner.