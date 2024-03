Manchester United-helten utvist etter vill overtidsjubel mot Liverpool

Manchester United - Liverpool 2-2 (4-3 etter ekstraomganger)

Manchester United er klare for FA-cupsemifinalen etter et vilt drama over 120 minutter mot Liverpool søndag.

Amad Diallo satte inn seiersmålet på overtid av andre ekstraomgang etter en forrykende kontring fra Manchester United.

Manchester United-innbytteren tok av seg trøyen i de spinnville jubelscenene på Old Trafford og pådro seg sitt andre gule kort.

INNSER TABBEN: Amad Diallo fikk rødt kort for feiringen av 4-3. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

– Jeg glemte det gule kortet og pådro meg det røde, men det viktigste var at vi vant, sier Amad Diallo i et intervju vist på Viaplay.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Det var den beste kampen vår denne sesongen, så det var viktig å vinne, sier Amad Diallo.

MISTET BALLEN: Harvey Elliott mistet ballen som startet kontringen til Manchester United helt på tampen av andre ekstraomgang. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

Coventry, Manchester City og Chelsea er også klare for semifinalen. United møter Coventry, mens Manchester City skal møte Chelsea.

– Det er et enormt resultat for Erik ten Hag, sier tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane på ITV.



– Vi snakker stadig om troen på å vinne storkamper. Når du spiller for Manchester United, er det for å vinne storkamper. De har tapt for mange denne sesongen. De har ikke møtt opp i de store kampene, men de gjorde det i dag. Forhåpentligvis kan det gi spillerne tro, sier Roy Keane.

Manchester United er ni poeng bak fjerdeplassen i Premier League og røk ut av Champions League allerede i gruppespillet.

– Vi har en ung stall, og den trenger tid, men de må vise at de har nivået når de får sjansen. Vi har alltid hatt troen, men vi har ikke vært stabile i prestasjonene, sier Manchester United-kaptein Bruno Fernandes til ITV.



Liverpools håp om fire titler denne sesongen er over. Merseyside-klubben har allerede vunnet Ligacupen. Liverpool er også med i tittelkampen i Premier League og i kvartfinalen i Europaligaen.

Drømmestart for United

Manchester United gikk rett i strupen på Liverpool fra første spark.

TIDLIG LEDELSE: Scott McTominay scoret 1-0 mot Liverpool. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

Etter ti minutters spill fikk hjemmelaget uttelling. Alejandro Garnachos skudd ble reddet av Caoimhín Kelleher i Liverpool-målet, men Scott McTominay var først på returen og satte inn 1-0 for Manchester United.

Snaut ti minutter før pause trodde Wataru Endo et øyeblikk at han hadde utlignet til 1-1, men japaneren fikk scoringen annullert for en offside på Mohamed Salah i oppbyggingen av angrepet.

UTLIGNING: Alexis Mac Allister og Andy Robertson jubler for 1-1. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Like før ordinær tid av første omgang var ute kunne imidlertid Liverpool juble. Jarell Quansah tok med seg ballen fremover og spilte videre til Darwin Núñez, som igjen fant Alexis Mac Allister. Den argentinske verdensmesteren satte ballen via Kobbie Mainoo og inn bak André Onana til 1-1.

På overtid var kampen snudd. Darwin Núñez fyrte av et skudd som ga retur fra Onana. Mohamed Salah satte inn returen via stolpen til 2-1 for Liverpool.

SNUDDE KAMPEN: Mohamed Salah satte inn 2-1 via stolpen. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Utskjelt innbytter utlignet

Andre omgang bølget frem og tilbake. Liverpool-leiren ropte på gult kort nummer to til Bruno Fernandes etter en voldsom takling på Dominik Szoboszlai snaut timen inn i oppgjøret. Dommer John Brooks valgte imidlertid ikke å gi noe til Manchester United-kapteinen.

FIKK INGENTING: Bruno Fernandes slapp unna kort for taklingen på Dominik Szoboszlai i andre omgang. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

Tre minutter før full tid fikk Manchester United betalt for presset på tampen av kampen. Ballen havnet hos Antony inne i 16-meteren, og brasilianeren vendte opp og satte ballen forbi Kelleher til 2-2 for Manchester United.

Like etter var en annen innbytter, Liverpools Harvey Elliott, svært nær ved å sende Liverpool tilbake i ledelsen. Fra skrått hold skjøt den tidligere Fulham-spilleren i stolpen bak en utspilt Onana i Manchester United-målet.

FIKSET EKSTRAOMGANGER: Antony utlignet til 2-2 i sluttminuttene. Foto: Paul Ellis / AFP / NTB

På overtid kjørte Manchester United på for et seiersmål. Som det siste som skjedde på overtid, var Marcus Rashford alene med Kelleher, men den engelske angriperen satte ballen like utenfor stolpen til Liverpools keeper.

Dermed gikk kampen til ekstraomganger. På tampen av første ekstraomgang sendte Elliott av gårde et langskudd som gikk via Christian Eriksen og i hjørnet bak Onana til 3-2 for gjestene fra Anfield.

INNBYTTER SCORET: Harvey Elliott sendte Liverpool opp i 3-2. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

I andre ekstraomgang sto det igjen likt på Old Trafford. Scott McTominay vant ballen og spilte opp mot Rashford, som satte inn 3-3 for United.

På overtid av andre ekstraomgang tok det fyr på Old Trafford. Harvey Elliott mistet ballen etter et hjørnespark og Manchester United kunne kontre med Amad Diallo og Alejandro Garnacho. Diallo satte inn 4-3 bak Kelleher. I den ville feiringen tok Diallo av seg drakten og ble utvist for sitt andre gule kort.