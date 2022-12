Manchester United-eierne dropper utbytte

Den regelmessige pengestrømmen ut fra klubben i utbytte har vært en kilde til frustrasjon for United-fansen over lang tid, særlig ettersom klubbens sportslige prestasjoner er blitt svakere under Glazer-familiens regjeringstid.

I 2021/22-sesongen ble det utbetalt i alt 33,6 millioner pund, tilsvarende 410 millioner kroner etter dagens kurs, til aksjonærene. Den pengekranen ble stengt igjen for første halvdel av 2022/23.

– Den 15. november valgte styret ikke å godkjenne utbetalingen av det første halvårlige utbyttet for regnskapsåret 2023, opplyser United i en uttalelse.

Supporterne applauderer

Supportergrupperingen Manchester United Supporters' Trust (Must) er glad for nyheten og oppfordrer klubben til ikke å betale ut mer utbytte før man har funnet nye eiere.

– Det bør ikke betales utbytte så lenge fotballklubben ikke har suksess på banen eller kjemper om de store titlene. Det ville være å premiere fiasko og fjerner eiernes insentiv til å sikre skikkelig reinvestering av overskuddet tilbake til fotballklubben, skriver Must.

Ifølge nettstedet United.no er det første gang siden 2016 at Glazer-familien avstår fra utbytte.

En forklaring skal være at klubbeierne lider økonomisk av den svake pundkursen og ditto sterke dollarkursen. I tillegg brukte United betydelige summer på overgangsmarkedet i sommer.

Stor gjeld

Glazers kjøpte Manchester United for 790 millioner pund i 2005. Mye av kjøpssummen var lånte penger, og det satte den engelske storklubben under stor gjeld.

Den samlende gjelden er per nå på 680 millioner pund (8,3 milliarder kroner). Analytikere mener at eierne vil kunne selge klubben for så mye som 60 milliarder kroner.

United gikk inn i VM-pausen på 5.-plass i Premier League.

