Manchester City og Liverpool tar grep etter tribunebråk: – Helt uakseptabelt

Skal ha vært flere hendelser under torsdagens ligacupkamp.

En tenåringsjente skal ha blitt skadet på tribunen under ligacupkampen mellom Manchester City og Liverpool. Foto: OLI SCARFF

Etter gårsdagens ligacupkamp kom Manchester City og Liverpool med en felles pressemelding fredag ettermiddag.

De innleder med å takke majoriteten av supporterne for god oppførsel under kampen, men viser til noen hendelser som nå etterforskes.

– Det er enormt skuffende at det var et antall hendelser under gårsdagens kamp som er helt uakseptable, skriver klubbene i pressemeldingen.

Klubbene opplyser at hendelsene vil etterforskes og bli meldt til politiet. Personene som blir funnet ansvarlig vil bli straffet.

– Manchester City og Liverpool vil samarbeide fullt og helt for å fjerne slike problemer fra kampene våre. Slikt har ingen plass i fotball, avslutter klubbene.

Tenåringsjente skadet

Ifølge Liverpool Echo skal det ha vært flere hendelser på tribunen under kampen torsdag kveld. Blant annet skal det ha forekommet sjikane mot supportere med funksjonsnedsettelser.

En 15 år gammel jente skal også ha blitt skadet etter å ha blitt truffet av en gjenstand som ble kastet i hennes retning. Ifølge Liverpool Echo trengte 15-åringen behandling fra helsepersonell på Etihad som følge av hendelsen.

Politiet i Manchester etterforsker saken.