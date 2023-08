Målkongen mener én faktor kan felle ny eventyrsesong for Haaland

– Jeg tror ingen er helt upåvirket av press og ytre omgivelser. Samtidig tror jeg Erling er en type som takler det veldig bra.



Det sier tidenes målscorer i Eliteserien, Sigurd Rushfeldt. 50-åringen scoret 172 ganger for Tromsø og Rosenborg gjennom 1990- og 2000-tallet.

Han vet godt hvordan det føles å gå inn i en ny sesong hvor alle forventer at man skal score like mange mål som man gjorde forrige sesong.

For er det en som har store sko å fylle denne sesongen, så er det Erling Braut Haaland.

Etter å knust rekorder, hamret inn mål og løftet de gjeveste trofeene, har Haaland skapt enorme forventninger til seg selv.

Klarer jærbuen å leve opp til forrige sesongs elleville prestasjoner?

PRESS: Erling Braut Haaland har selv sørget for et stort press på seg selv. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

36 mål på 35 ligakamper og tolv mål på elleve Champions League-kamper. Totalt scoret Haaland 52 mål på 53 kamper for City forrige sesong.

En sesong hvor Haaland og City kunne løfte Premier League-, FA-cup- og Champions League-trofeet.

For Rushfeldt, som var spisstrener for Norges landslag da Per-Mathias Høgmo var landslagssjef, er det spenning knyttet til Haalands nye sesong.

– Jeg som mange andre er veldig spent på om han klarer å levere på samme nivå. Det er ingen selvfølge at han skal gjøre det. Det blir nok vanskeligere i år, men samtidig er han i en alder hvor man ikke skal bli dårligere, han skal jo bli bedre, sier vadsøværingen.

PÅ LAG: Sigurd Rushfeldt var spisstrener for landslaget da Per-Mathias Høgmo ledet landslaget. Foto: Heiko Junge

– Ingen selvfølge at han skal gjøre det

Nå skal Haaland inn i den berømte «vanskelige andre sesongen».

Et fenomen som mange storscorere har måttet gå gjennom. Blant dem tidenes mestscorende Premier League-spiller Alan Shearer.

Til tross for totalt 260 Premier League-mål, var hans andre sesong som Newcastle-spiller av det vanskelige slaget.

Etter å ha scoret 25 mål i sin første sesong for Newcastle, scoret han bare to mål på 17 kamper i sin andre. Noe som gir et snitt på 0,12 mål per kamp.

– Når man ser ballen gå i mål, det er umulig å beskrive følelsen. Jeg bare elsket det. Hadde jeg scoret ett, ville jeg ha to, så ville jeg ha tre. Jeg ser den driven hos Erling, hvor mye han nyter å score mål, hvordan han lever for å score mål, sier Alan Shearer i Viaplay-dokumentaren «Haaland: Breaking Ground.»

Samme skjebne møtte Manchester City-legenden Sergio Agüero.

Etter å ha scoret 23 mål i sin første sesong endte han med «bare» tolv mål på 30 kamper i sin andre sesong.

Mener én faktor kan felle en ny eventyrsesong

Men ingenting tilsier at Haaland skulle få en stor målsvikt denne sesongen. Etter at jærbuen tok steget ut fra Norge har han nærmest scoret like mye mål som kamper han har spilt.

I RB Salzburg ble det 29 mål på 27 kamper. I Borussia Dortmund ble det 86 mål på 89 kamper. Mens han i løpet av sin første sesong i Manchester City endte på spinnville 52 mål på 54 kamper.

– Han har jo levert omtrent på det nivået de fleste sesongene. Det er jo ca. et mål hver kamp, det er jo der listen ligger da. Jeg tror definitivt at han kan gjøre det igjen, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Den tidligere målmaskinen Sigurd Rushfeldt opplevde selv en tøff andre sesong da han var i Austria Wien.

I sin første sesong scoret han elleve mål på 16 kamper, mens han året etterpå endte opp med fem mål på 25 kamper.

Ny trener, formsvikt og småskader peker han på som noen av faktorene til at han ikke klarte å leve opp til forventningene i sesong to.

Og nettopp én av disse faktorene mener Rushfeldt er en stor trussel for Haaland.

– Haaland har full tillit fra Pep. Det jeg tror kan felle ham eller gjøre at han får en dupp, det er jo skader. Han virker veldig påslått, motivert og målkåt. Jeg tror ikke det kommer til å handle om det sportslige eller mentale. Det er skader som er den store trusselen, tror jeg, sier Sigurd Rushfeldt.

Noen av Haalands spinnville rekorder Flest mål på én sesong i Premier Leagues historie når 20 lag var i ligaen: Erling Braut Haaland: 36 mål. Mohamed Salah: 32 mål. Raskest til å score 35 mål i Champions Leagues historie: Erling Braut Haaland: 27 kamper. Ruud van Nistelrooy: 42 kamper. Yngste til å score 35 mål i Champions Leagues historie: Erling Braut Haaland: 22 år og 271 dager. Kylian Mbappé: 23 år og 260 dager. Flest mål i en Premier League debutsesong: Erling Braut Haaland: 36 mål. Kevin Phillips: 30 mål. Mestscorende nordmann i gjennom tidene i Champions League: Erling Braut Haaland: 35 mål. Ole Gunnar Solskjær: 19. Raskest til å score 50 mål i Bundesligas historie: Erling Braut Haaland: 50 kamper. Klaas-Jan Huntelaar: 85 kamper. Kilde: VGs Haaland-tracker.

Haaland scoret 86 prosent av målene med ett touch

For ti år siden leverte Sigurd Rushfeldt en Uefa-oppgave for å få A-lisens som trener med tittelen «Hvordan bli en god målscorer.»



Rushfeldt spilte i Norge, Østerrike, England og Spania, samt fikk 38 landskamper for Norge.

Han scoret over 300 mål på toppnivå og i Uefa-oppgaven kunne han fortelle at 69 prosent av målene hans kom etter ett touch.

Av Braut Haalands 36 Premier League-mål forrige sesong, ble 86 prosent av dem scoret etter ett touch.

– Man kan vel egentlig si at om man ikke er god på å score med ett touch, så sliter man med å bli en toppscorer. Det er helt klart en veldig viktig del. Du ser at de aller beste spissene scorer veldig mye med ett touch, så han er ikke unik i så måte.

Rushfeldt tror den høye prosentandelen kommer av at ting går raskere i fotballen nå til dags. Spissene har mindre tid og mindre rom til å bevege seg i med ballen.

– For noen år siden sa jeg at det eneste Haaland manglet var å være en større trussel på innlegg. Det er han nå. Han har scoret mye på innlegg og blitt veldig god der. Det var den siste brikken som manglet, tenker jeg. Det er imponerende, sier Rushfeldt.