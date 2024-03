Liverpool-stjernen: – Kneskålen var halvveis oppe på beinet

TILBAKE: Liverpool-stjerne Joe Gomez er tilbake med det engelske landslaget for første gang siden den alvorlige skaden i 2020. Foto: Mike Egerton

Joe Gomez (26) er tilbake i England-troppen for første gang siden 2020.

Se England – Brasil på TV 2 Sport 1 og Play lørdag fra klokken 19.45.



Denne uken var Joe Gomez tilbake på Englands treningsfelt på St. George's Park for første gang siden november 2020.

Det var i forkant av en privatlandskamp mot Irland at Liverpool-forsvareren skadet seg på trening. Den mest traumatiske opplevelsen i hans karriere.

– Jeg skulle spille en pasning, plantet foten og så brast den. Det var ganske grusomt. Kneskålen var halvveis oppe på beinet mitt, forteller Gomez til britiske The Guardian.

– Mye av det er uskarpt på grunn av smerten, erkjenner Liverpool-stjernen.



Tre og et halvt år senere er han tilbake på samme gressmatte.

– Det var litt surrealistisk å være tilbake. Jeg hadde forberedt meg selv mentalt, men naturlig nok var det et underliggende traume som jeg nå kan sette en strek ved, fordi jeg kom tilbake. Det betydde mye for meg, forteller Gomez.



Kneskaden resulterte i en operasjon av det som skulle vise seg å være en skadet sene i det venstre kneet. Operasjonen var vellykket, men gjorde at Gomez var ute i lang tid.

SPESIELT: – Det var litt surrealistisk å være tilbake, erkjenner Gomez. Her fra landslagstrening tidligere denne uken. Foto: Mike Egerton

– Det ville vært løgn om jeg sa at det ikke kostet psykisk da jeg dro herfra i ambulanse. Alle blir skadet, men det at det skjedde så plutselig og at jeg aldri fikk sjansen til å komme tilbake … det var tøft å håndtere, innrømmer 26-åringen.



Nå er Gomez klar for å ta på seg landslagstrøyen for å representere England til privatlandskampene mot Brasil og Belgia.

– Jeg gleder meg til å komme tilbake og spille foran fansen, sier Gomez.



Og den traumatiske opplevelsen i 2020 og alt som fulgte med, er blitt en viktig erfaring i veien videre.

– Det var det tøffeste øyeblikket i karrieren min. Det er en massiv del av livet mitt. En stor del av motivasjonen min kommer fra det å legge ned det arbeidet jeg gjorde i den perioden og så komme tilbake. Jeg vil ikke miste det, fordi det har formet meg til den jeg er.