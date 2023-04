Liverpool rotet bort 3-0 – vill jubel etter overtidsdrama

To overtidsscoringer i sjumålsthriller.

Liverpool - Tottenham 3-1

Liverpool ledet 3-0 før kvarteret var spilt mot Tottenham.

Da viste Sky Sports bilder av at Tottenham-supportere begynte å forlate Anfield, men de ble snytt for en utrolig opphenting.

Tottenham jublet vilt på overtid etter at Richarlison satte inn 3-3.

Men det skulle ende med en ny skuffelse. Like etter scoringen til Richarlisons første Premier League-mål for Tottenham, var innbytter Diogo Jota gjennom og satte inn seiersmålet til 4-3 for Liverpool.

Liverpool-manager Jürgen Klopp løp rett bort i ansiktet på fjerdedommeren, før han plutselig holdt seg til baksiden av låret.

– Klopp skulle vært utvist for det han gjorde der, sier tidligere Manchester United-spiller Gary Neville på Sky Sports.

FRESTE: Liverpool-manager Jürgen Klopp var oppe i ansiktet til fjerdedommeren etter at hans lag gikk opp i 4-3 mot Tottenham. Foto: Carl Recine / Reuters

Som mot Newcastle forrige helg fikk Tottenham en marerittstart på kampen. Allerede etter 14 minutters spill lå London-laget under 0-3.

I tredje spilleminutt satte Curtis Jones inn 1-0 fra bakerste stolpe etter innlegg fra Trent Alexander-Arnold. Få minutter senere satte Cody Cakpo opp Luis Díaz, som i sin første kamp fra start siden oktober avsluttet et nydelig angrep med 2-0.

TILBAKE: Luis Díaz starter sin første kamp siden oktober. Colombianeren satte selv inn 2-0 for Liverpool. Her med 1-0-målscorer Curtis Jones. Foto: Paul Ellis / AFP

Gakpo ble så felt av Christian Romero akkurat innenfor 16-meteren, og straffesparket ble satt sikkert i mål av Mohamed Salah.

Drøyt halvtimen inn i kampen lå Luis Díaz nede etter å ha blitt stemplet stygt av Oliver Skipp, men colombianeren fikk ingenting.

STEMPLET: Luis Díaz ble stygt felt av Tottenhams Oliver Skipp. Foto: Jon Super / AP

Utover i første omgang tok Tottenham mer og mer over, og de skapte noen enorme muligheter. Tottenham fikk også en redusering fra Harry Kane på volley, men det kunne vært flere mål for gjestene.

Åtte minutter inn i andre omgang fikk Heung-min Son en enorm mulighet da satte ballen i stolpen fra om lag tjue minutter. Sekunder senere var det Christian Romeros tur til å treffe stolpen for Spurs.

I det 77. spilleminuttet var Tottenham-håpet for alvor tent. Christian Romero spilte en nydelig ball gjennom til Heung-min Son, som satte inn 2-3-reduseringen bak Alisson Becker i Liverpool-målet.

KASTET DRAKTEN: Richarlison scoret sitt første Premier League-mål for Tottenham, men jubelen stilnet like etter da Diogo Jota scoret 4-3. Foto: Carl Recine / Reuters

På overtid satte Richarlison inn 3-3, kastet drakten og jublet vilt med den gjenværende bortefansen, men sekunder senere så han sjokkert ut. Da hadde Diogo Jota trillet inn 4-3 for Liverpool. Like før scoringen hadde Richarlison ropt på straffespark etter å ha gått ned i duell med Ibrahima Konaté, men dommeren vinket spillet videre.