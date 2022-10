Liverpool-krisen: – Veldig åpenbart hvem som har skylden

Se Liverpool-Napoli på TV 2 Sport Premium og Play tirsdag fra kl. 20.45!

– Liverpool har enorme problemer.

Det sa klubblegende og Sky Sports-ekspert Jamie Carragher etter de rødes hjemmetap mot Leeds.

For et Liverpool på niende plass i Premier League er uvant kost. Statistikkbyrået Opta har kåret Liverpool til Premier Leagues nåværende «kriseklubb».

Nå retter lokalavisen Liverpool Echo en pekefinger mot manager Jürgen Klopp.

– Liverpool er tomme for unnskyldninger og det er veldig åpenbart hvem man skal legge skylden på, skriver Theo Squires i avisen.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er langt fra enig at Klopp har skylden for Liverpools krise.

– Ikke i det hele tatt. Klopp har gjort underverker. Jeg har en følelse av at Liverpool overprestert eller har vært på sitt beste over lang tid. Dette er en kollektiv svikt, mener Stamsø-Møller, og legger til:

– Kanskje den store suksessen har gitt dem som følger Liverpool tett et skjevt selvbilde. De har vært i toppen og forventer å bli der. Det er den smellen de kjenner på nå.

Klopp med totalslakt i TV 2-intervju

– Et skrekkelig syn

Nederlaget mot Leeds gjør at de røde nå er åtte poeng bak Newcastle på fjerdeplass i Premier League.

Klopp innrømmer at han frykter at det ikke blir Champions League-fotball på Anfield neste sesong.

– Ja. Det er faktisk ikke min største bekymring for øyeblikket, for jeg har mange andre bekymringer. Men, selvfølgelig, jeg er ikke så dum at jeg ikke ser avstanden og hvem som er der oppe, sa Klopp etter Leeds-kampen.

Om Klopp: – Det er nok ikke alt han kan si utad til oss

Stamsø-Møller avskriver på ingen måte Liverpool i kampen om topp fire, men han tror det blir tøft.

– De er tilstede, men det er helt ubegripelig... Den tabellen er et skrekkelig syn. De har muligheten for all del, men de skal jo fikse ting, samtidig som konkurrentene skal gjøre det ganske mye svakere, sier TV 2s fotballekspert, og tilføyer:

– Det er piler som peker oppover andre steder, mens Liverpools peker feil vei. De er ikke avhengig av bare seg selv.

FURSTRERT: Slik har vi sett Jürgen Klopp ofte denne sesongen. Foto: PHIL NOBLE

Hva gjør Liverpool nå?

Jamie Carragher er klar på at det må tas grep på Anfield.

– Klopp må jo tenke: «Hva annet kan jeg prøve nå? Nye kombinasjoner? Formasjoner? Spillere?»

TV 2s fotballekspert mener at dette kan være løsningen på Liverpools problemer:

– De kommer seg ut av det med å kjøpe riktige spillere. Problemet til Liverpool er at de må opp på et visst nivå for å forsterke, i nærheten av Haaland og Mbappé.

– Liverpool en gjerrigklubb. De amerikanske eierne driver jo på den måten. Hadde Klopp fått bruke mer penger, så hadde man nok ikke vært i denne situasjonen.

– Det dummeste de kan gjøre

Stamsø-Møller mener at Klopps fremtid ikke bør bli diskutert på Merseyside.

– Det får være grenser for hvilke mirakler man kan forvente av Klopp. Kvitter de seg med han... Det er det dummeste de kan gjøre, mener TV 2s fotballekspert.

– Jeg synes det ser ut som han har mer å gi. Nå trenger han bare backing, fra klubben og supporterne, som jeg regner med står bak Klopp.

