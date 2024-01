Liverpool-jubel – ny nedtur og cupexit for Ødegaard

Tre strake tap for Arsenal etter FA-cupexit mot Liverpool.

Arsenal - Liverpool 0-2

Ti minutter før full tid stusset Arsenal-forsvarer Jakub Kiwior ballen i eget nett til jubel og 1-0 for Liverpool.

Arsenal hadde ikke noe å svare med. I stedet kunne Luis Díaz sette inn 2-0 på en kontring fire minutter på overtid.

Liverpool er videre til FA-cupens fjerde runde etter seieren på Emirates.

SELVMÅL: Jakub Kiwior setter ballen bak egen Aaron Ramsdale. Foto: Dylan Martinez / Reuters / NTB

– Det er enormt. Vi manglet mange spillere i dag. Det er landskamper (Mohamed Salah og Endo Wataru), Virgil van Dijk (syk) og mange skader. Vi kom hit med ett mål for øye, og det var å vinne og gå videre. Vi klarte det, sier Liverpools visekaptein Trent Alexander-Arnold til BBC.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var høyt oppe etter avansementet.

– Jeg er superstolt. Det var en supervanskelig trekning, kanskje den vanskeligste vi kunne fått, sier tyskeren til BBC.



AVGJØRENDE FRISPARK: Martin Ødegaard laget frispark mot Ryan Gravenberch. Frisparket ble slått inn foran mål av Trent Alexander-Arnold, og ballen ble stusset i egne nettmasker av Jakub Kiwior. Foto: Andrew Matthews / Pa Photos / NTB

Ødegaard: – Skal snu dette

Nå står Arsenal med tre strake tap, FA-cupexit og kun ett poeng på de tre siste kampene i Premier League. Fra før er Arsenal ute av Ligacupen, og i Premier League er London-laget fem poeng bak ledende Liverpool.

– Vi er inne i en litt tøff periode, det skal vi ikke legge skjul på. Vi har tapt noen kamper på rad, så det er tungt, men jeg likte måten vi startet kampen på i dag. Vi viste en helt annen versjon enn sist. Igjen manglet vi litt for å få ballen i mål. Det var litt kaotisk i andre omgang. Jeg likte reaksjonen til laget, men vi må bli skarpere foran mål, sier Ødegaard til Viaplay.

I alle turneringer har Arsenal kun én seier på sine siste sju kamper.

CUPEXIT: Martin Ødegaard og Arsenal er ute av begge de nasjonale cupene. Søndag røk London-laget mot Liverpool hjemme på Emirates i FA-cupen. Foto: Matthew Childs / Reuters / NTB

– Vi må bare fortsette og stå sammen. Vi skal snu dette. Nå får vi en liten pause, og så er det en liten omstart, så vi kan komme tilbake skarpere og friskere, sier Ødegaard.

Martin Ødegaard, som spilte hele kampen på midtbanen til Arsenal, traff tverrliggeren i første omgang. Det skjedde i en åpningsperiode der Liverpool ble presset hardt av Ødegaard og Arsenal.

Konaté: – Slitsomt

Liverpool hevet seg i andre omgang, og både Trent Alexander-Arnold og Diogo Jota traff tverrliggeren før scoringene kom.

STORSPILTE: Liverpool-stopper Ibrahima Konaté. Foto: Dylan Martinez / Reuters / NTB

Arsenal-spiss Gabriel Jesus mistet kampen på grunn av en mindre skade i kneet, mens Liverpool var uten kaptein Virgil van Dijk på grunn av sykdom.

Ibrahima Konaté tok ansvar i Liverpools midtforsvar i fraværet av van Dijk.

– Det er slitsomt å spille mange kamper, men vi elsker det. Vi gjorde det samme for to år siden, og vi endte opp med å vinne to cuper. Jeg håper det blir flere trofeer denne sesongen. Vi krysser fingrene, sier Konaté til BBC.