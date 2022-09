Liverpool gikk på ny smell – stoppet av glimrende Pickford

Everton - Liverpool 0-0

Jürgen Klopp og Liverpool kommer fra to strake seire den siste uken da de gjester Everton på Goodison Park. Everton på sin side jaktet sin første seier i Premier League denne sesongen.

Det manglet ikke på tenning og gigantiske målsjanser i Merseyside-derbyet.

Lagene gikk til pause på stillingen 0-0 etter flere stolpeskudd og nesten-muligheter. Over i andre omgang fortsatte sjansesløseriet. Ett offside-mål, skudd i tverrliggeren og en formidabel Jordan Pickford gjorde at sluttresultatet forble 0-0.

– Jeg gjorde noen gode redninger, Alisson gjorde noen gode redninger, men det er vår jobb. Det er min første clean sheet for sesongen og nok en byggestein for at laget skal bli bedre, sier keeperen til BT Sport etter kampen.

Liverpools Virgil van Dijk forteller at det føles ut som tap.

– De hadde et par muligheter og et offsidemål. De hadde to gode skudd reddet av Alisson og jeg tror vi hadde litt flere (sjanser) enn det. Vi burde ha vunnet. Det føles som om vi tapte to poeng.

ETT POENG: Liverpool og Virgil van Dijk maktet ikke å score mot Everton. Det endte 0-0 i derbyet. Foto: Oli Scarff / AFP

Nesten, bare nesten

Etter 67 minutter trodde hele stadion at det satt for hjemmelaget. Neal Maupay slo inn i feltet til Conor Coady, som skle inn ballen fra kloss hold. Men målet ble avblåst for offside etter VAR-sjekk.

Liverpools angrepsrekke med Luis Diaz, Darwin Nunez og Mohamed Salah og Roberto Firmino i front kom til flere store sjanser utover i kampen, men ble stoppet Pickford i buret for hjemmelaget.

STOPPET LIVERPOOL: Det manglet ikke på store sjanser i derbyet. Men de stoppet Jordan Pickford. Foto: Phil Noble / Reuters

På overtid var Liverpool og Salah igjen nærme, men ble nok en gang stoppet av Pickford i mål.

Det endte 0-0 etter enorme sjanser på Goodison Park. For fjerde gang denne sesongen spiller Everton uavgjort.

Stang ut

Første omgang åpnet av to lag som vekslet ved å legge seg bakpå og angripe og presse høyt, og var preget av at det ble spilt et lokaloppgjør.

Første skremmeskudd kom fra Everton etter 31 minutter. Hjemmelaget presset på, og til slutt vant Nathan Patterson ballen og kranglet seg forbi Carvalho før han fikk ballen videre til Maupay.

Han blir taklet av van Dijk, men ballen spratt videre til Davies, som avsluttet i stanga.

Like etterpå var det Liverpools tur.

Ballen ble slått mot bakre stople der Onana fikk headet unna. Liverpool holdt presset oppe og fikk ballen inn i boksen igjen. På bakre stolpe lurer Darwin Nunez, som er tilbake etter suspensjon, men avslutningen gikk over.

Men omgangen var ikke ferdigspilt.

Nunez banket til fra skrå vinkel. Pickford reddet mesterlig, før ballen gikk i stanga og ut i boksen igjen. Der stod Diaz, som banket til i motsatt kryss. Igjen smalt det i stanga, og Diaz var kun centimetre å sende bortelaget i føringen.

Over i andre omgang fortsatte sjansene å strømme på.

Etter 67 minutter tror Coady og hele stadion at Everton gikk opp i ledelsen, men målet ble avblåst for offside etter sjekk av VAR.

AVBLÅST: Conor Coady og Everton jubler for mål, men det ble ikke godkjent etter VAR-sjekk Foto: Peter Byrne

I det 85. minutt prøvde Salah å finne en lagkamerat i boksen, men der var bare suverene Patterson som fikk ballen ut av farlig sone.

Like før fulltid kom Firmino snikende inn i boksen og møtte et innlegg fra Salah. Han satt skuddet rett på mål, men der lå Pickford og reddet.

På tampen ble det travelt for Pickford og Everton-forsvaret. Salah fikk ballen i boksen og avsluttet mot nærmeste hjørne. Skuddet smalt i stanga, via Picford, og returen gikk like utenfor mål.