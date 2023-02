Liverpool friskmeldes ikke etter ny seier: – Helt sjokkerende

Newcastle - Liverpool 0-2

Darwin Núñez' og Cody Gakpos scoringer i første omgang ble kampens eneste, og Liverpool kunne juble for tre svært viktige poeng.

– Dette var en stor seier for oss, Den gode kampen mot Everton hadde ikke betydd noe om vi ikke hadde fulgt det opp med en ny seier, det var hva vi kom for, sier Trent Alexander-Arnold til Sky Sports.

– Vi plukket dem fra hverandre med to flotte mål og det røde kortet gjorde det åpenbart enklere for oss. Vi er lettet, fortsetter Liverpool-backen.

TO PÅ RAD: Jürgen Klopp og Liverpool ligger nå seks poeng bak Newcastle med en kamp til gode. Foto: Oli Scarff / AFP

– Virkelig dårlig

Newcastle presset gjestene selv med ti mann og en god Alisson kan takkes for at nullen ble holdt. Ekspertene er ikke trygge på at Liverpool er tilbake i storslag.

– Klopp sine menn kan ikke friskmeldes enda, men denne seieren var god medisin for alle i og rundt Liverpool, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Liverpools forsvarsspill på dødballer har vært helt sjokkerende i dag, virkelig dårlig, sier fotballekspert Jamie Carragher via Sky Sports.

Núñez måtte tas av etter en smell i skulderen med en time spilt.

– Det mest negative var at Darwin måtte gå av. Vi må se hvor alvorlig det er – forhåpentligvis ikke veldig. Vi må kjempe gjennom slike ting. Et tredje mål ville vært ekstremt hjelpsomt, men vi kjempet til slutten, sier Jürgen Klopp til Sky Sports.

– Fryktelig klønete

Etter at vertenes keeper Nick Pope ble utvist for å fange ballen med hendene utenfor egen boks, klarte ikke Newcastle å komme tilbake.

– Det røde kortet er helt korrekt, og det er fryktelig klønete av Pope. Han gjør alt galt i den situasjonen og med ti mot elleve var Newcastle rett og slett sjanseløse resten av kampen, sier Mathisen.

I DUSJEN: Nick Pope ble utvist etter en klønete manøver. Foto: Lee Smith / Reuters

– Jeg kan ikke reglene på rødt kort utenfor boksen, men for meg var det en hard reaksjon, men jeg forstår hvis det er reglene, sier Newcastle-manager Eddie Howe til BBC.

De tre poengene gjør at Jürgen Klopps mannskap klatrer til åttendeplass. Det er nå seks poeng opp til fjerdeplassen til kveldens motstander, som gir Champions League-spill.

– Vi kunne ha gjort det bedre, men det er en grunn til at vi er det eneste laget som vinner her. Jeg er veldig stolt av guttene, nå må vi forberede oss til neste kamp mot Real Madrid, sier Virgil van Dijk til Sky Sports.

– Nå er fortsatt topp fire en realistisk mulighet denne sesongen og denne kampen ble i så måte en perfekt oppladning til Real Madrid for de røde, sier TV 2s fotballekspert.

Newcastle har også én kamp mer spilt, som gjør at Liverpool blåser liv i drømmen om en ny sesong i mesterligaen.

SCORET: Darwin Nunez sendte Liverpool foran, men måtte byttes ut. Foto: Oli Scarff / AFP

Núñez-rakett

Hjemmelaget startet friskt og Miguel Almiron fikk en stor mulighet. Likevel var det gjestene fra Merseyside som tok ledelsen allerede etter ti minutter.

Trent Alexander-Arnold prikket mot utskjelte Nunez som tok ned ballen, og hamret den i nettet bak keeper Pope. En sjelden vass avslutning fra uruguayaneren.

– Scoringene til Liverpool er eventyrlige. Pasningen fra Alexander-Arnold til Núñez ville selv Tom Brady vært stolt over, og måten Núñez tar ned ballen og hamrer den i mål er også imponerende, sier Mathisen.

Sju minutter senere sang det i nettmaskene igjen. Mohamed Salah mottok ballen i mellomrommet og spilte gjennom Gakpo.

Nederlenderen var iskald og satte sitt andre mål på like mange kamper.

– Gakpo timer løpet sitt perfekt, og pasningen fra Salah er utrolig presis. Rett og slett nydelig, er dommen fra TV 2s fotballekspert.

I FORM: Cody Gakpo med mål i sin andre kamp på rad. Foto: Lee Smith / Reuters

Begge scoringene ble sjekket for offside av VAR, uten at de ble underkjent.

Vondt skulle bli til verre for Newcastle. Et utspill fra Liverpool-keeper Alisson satte keeper Pope helt ut av spill. Engelskmannen var på bærtur ut av egen 16-meter og prøvde klarere med hodet.

Istedenfor landet ballen i armene på målvakten, og dommer Anthony Taylor var ikke i tvil: Rødt kort.

– Det er et mareritt for Newcastle. Et øyeblikk av galskap, kommenterte Carragher.

Pope må dermed stå over ligacupfinalen mot Manchester United 26. februar.