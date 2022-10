Liverpool-flopp sendte Nottingham til himmels

Nottingham Forest - Liverpool 1-0 (0-0)

Den siste tiden har vært en skikkelig opptur for Liverpool med storseier over Rangers i Champions League og seier over Manchester City og West Ham i Premier League.

Den oppturen tok brått slutt borte mot Nottingham Forest lørdag - takket være Liverpool-flopp Taiwo Awoniyi.

– Å score mot Liverpool er en dag jeg aldri vil glemme. Jeg kommer alltid til å være takknemlig for Liverpool som hentet meg fra Nigeria, og å score mot dem er fantastisk, sier matchvinneren til BBC.

Lørdagens seier var Nottinghams andre for sesongen og gjør at de sender Leicester ned til bunnen av tabellen.

– Dette må være et vendepunkt. Når vi kan slå Liverpool, kan vi slå alle, sier Nottinghams Ryan Yates til BT Sport.

Klopp: – Kan ikke forklare resultatet

James Milner mener Liverpool må riste av seg sjokktapet så fort som mulig.

– Kampene kommer på løpende bånd. Vi kan være skuffet i kveld, men så må vi riste det av oss og gå videre.

Jürgen Klopp mener Liverpool sløste med sjansene.

– Prestasjonen kan jeg på en måte forklare, men ikke resultatet, for å være ærlig, sier Liverpool-manageren og legger til:

– Jeg så et lag som hadde fire-fem «no-brainers» på dødball. Det manglet bare at vi fikk den i mål. Dette var en type kamp du bør vinne etter å ha gjort riktige ting gang på gang, det gjorde vi ikke. De (Nottingham) er et bra lag og Steve er en god manager, men for vår del måtte vi vinne her og det gjorde vi ikke. Så all ære til Nottingham.

Liverpool-flopp ble helten

Nottinghams forsvarsplan fungerte svært godt fra start, og Liverpool fikk det vanskelig. Lagene gikk til pause med 0-0 til stor jubel fra hjemmefansen på City Ground som hadde grunn til å være fornøyd med hva Nottingham hadde levert de første 45 minuttene.

Ti minutter ut i 2. omgang sendte Taiwo Awoniyi Nottingham-fansen til himmels da han på en retur satte inn 1-0. Awoniyi var for øvrig i Liverpool i 2015, men spilte aldri en kamp for rødtrøyene.

25-åringen var Liverpool-eiendom fra 2015 til 2021 og ble lånt ut til syv klubber i løpet av perioden, før han gikk til Union Berlin hvor han fikk 31 kamper før han ble Nottingham Forest-spiller i år.

Liverpool presset på for utligning og Trent Alexander-Arnold var nære med å klare nettopp det seks minutter før full tid.

På overtid var det Virgil van Dijk som var svært nære å heade inn en Liverpool-scoring, men Dean Henderson vartet opp med en praktredning.

Salah falt sammen

Etter halvtimen spilt gikk Salah plutselig i bakken etter en duell med Scott McKenna. På TV-bildene kunne det se ut som egypteren fikk plutselige smerter og nærmest falt sammen.

Salah ble liggende å vri seg i smerte og holdt seg til nedre del av ryggen. Liverpool-fansen slapp med skrekken, og fem minutter senere var han på beina igjen.