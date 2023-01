– Liverpool favoritter til å signere Bellingham

Sky Sports siterer tyske Sky på at Liverpool fortsatt er favoritter til å signere Dortmunds supertalent Jude Bellingham. Tyske Skys reporter Florian Plettenberg sa på kanalens overgangsprogram at Jürgen Klopp pusher knallhardt for å hente backen.

Wout Weghorst ønsker å bli værende i Manchester United utover låneperioden sin med klubben. Men angrepsspilleren sier selv at dersom det skal kunne skje, så må han begynne å score mål.

– Til syvende og sist er det veldig enkelt. Som spiss blir du bedømt utifra scoringer, sier 30-åringen til den nederlandske avisen Algemeen Dagblad ifølge Sky Sports.

Det er turbulente tider i Everton. Nylig fikk Frank Lampard sparken som manager, og nå skriver The Guardian at klubben er lagt ut for salg. Eierne ønsker å selge klubben for rundt 500 millioner britiske pund (rett over 6 milliarder norske kroner). Men ifølge Liverpool Echo benekter Evertons eier, Farhad Moshiri, at klubben er til salgs.

Fabrizio Romano melder at Leeds og Juventus er i samtaler om 24 år gamle Weston McKennie. Gazzetto dello Sport skriver at også Arsenal skal ha forhørt seg med McKennies agenter angående amerikanerens tilgjengelighet. Den italienske avisen skriver at Juventus ønsker 20-25 millioner euro (212,5-265,7 millioner norske kroner) for midtbanespilleren.

ENGELSK INTERESSE: Leeds er i samtaler med Juventus om en overgang for amerikanske Weston McKennie. Også Arsenal skal være interessert i McKennie. Foto: Alessio Tarpini/ipa-agency.net

Ifølge Talksport skal Crystal Palace-manager Patrick Vieira være frustrert over klubbens manglende aktivitet i overgangsvinduet i januar. Ørnene fra London har enda ikke skaffet seg noen nye spillere i dette overgangsvinduet.