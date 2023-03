Leo Østigård: – Da kan jeg like gjerne legge opp

Se Napoli - Eintracht Frankfurt på TV 2 Play onsdag fra klokken 20.00.

Fotballgalskapen har tatt fullstendig overhånd i Napoli denne sesongen. Laget troner øverst på Serie A tabellen 18 poeng foran Inter.

Hvor enn man snur seg selges skjerf, flagg og t-skjorter med «Napoli seriemestere 2023» og det allerede tre måneder før seieren er et faktum.

FOTBALLGAL BY: Napoli. Foto: Francesco Celetta / TV 2

«Vi har ventet på dette i 33 år», sier napolitanerne TV 2 snakker med. «Nå vil vi nyte hvert sekund».

Og midt oppi alt koket:

Napolis norske forsvarsspiller Leo Skiri Østigård. TV 2 møter ham inne på klubbens treningsanlegg.

– Det er fullstendig fotballgalskap i byen her, slår han fast.

Han fortsetter:

– Det er det sykeste jeg noen gang har opplevd. Du merker det på stemningen at det er noe spesielt som kan skje og at det betyr så ekstremt mye for dem.

SYLSKARP I BLIKKET: Napoli-forsvarer Leo Skiri Østigård. Foto: Francesco Celetta / TV 2

– Man ønsker jo bare å glede supporterne. Det jobber vi for hver eneste dag, og det hadde vært ekstremt rått å få vært med på at Napoli vinner seriegull for første gang på 33 år.

Gira på spilletid

Det søritalienske laget har bare vunnet serien to ganger tidligere – i 1987 og i 1990 – da Diego Armando Maradona spilte i klubben.

Veien mot en ny og ikke minst etterlengtet ligatittel har imidlertid gått uten Østigård blant hovedrolleinnehaverne.

Siden forrige landskamp mot Finland i november har den tidligere Brighton-spilleren kun vært involvert to ganger for Napoli – i en treningskamp mot Crystal Palace og i cupen mot Cremonese.

I Serie A er det bare blitt fire ligakamper denne sesongen.

Leo Østigård på Napoli-trening før Champions League-møtet med Eintracht Frankfurt onsdag kveld. Foto: Francesco Celetta / TV 2

23-åringen legger ikke skjul på at han er sulten på mer spilletid.

– Fokuset mitt nå er på Napoli og å få spille flere kamper her. Ting snur fort i fotball, og da gjelder det å være klar når sjansene byr seg. Jeg gir alt på trening og utvikler meg som fotballspiller, men jeg er utålmodig og ønsker alltid å spille kamper. Den dagen jeg mister sulten på å spille kamp, kan jeg like gjerne legge opp som fotballspiller, slår han fast.

Solbakken: – Bekymret

Mannen fra Åndalsnes ble denne uken tatt ut i landslagstroppen til Ståle Solbakken før EM-kvaliken starter med kamper mot Spania og Georgia. Landslagssjefen innrømmer at han er bekymret over manglende spilletid.

– Bekymret er man jo alltid når han spiller så lite. Han er en spiller vi har veldig tro på, brukt i alle de siste landskampene og har en sentral rolle. Men nå må han vise på trening at han har rytmen til å være med på det her, sier Solbakken til TV 2.

LIKER DET IKKE: Ståle Solbakken. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Hva er din erfaring med hvordan han takler å spille lite?

– Det har vært både òg. Det må jeg være ærlig å si.

Solbakken utdyper:

– Han må bruke treningene godt. Det er ingen tvil om at han har spilt for lite til at jeg kan si til deg at jeg fullstendig trygg.

Napolis sportsdirektør Cristiano Giuntoli understreker til TV 2 at Østigård er en sterk spiller med god utvikling.

Han er også blant de yngste i spillerstallen, men med spillere som Kim, lagkaptein Di Lorenzo og Rachmani i forsvarsrekken er konkurransen beinhard, sier han til TV 2.

EM-kvalik mot «Kvaradona»

28. mars står lagkamerat Khvicha Kvaratskhelia på motsatt banehalvdel når Norge møter Georgia 28. mars i en viktig EM-kvalifiseringskamp.

Åndalsnesingen forteller at han allerede etter den første uka i Napoli fortalte venner og bekjente at de måtte holde øynene åpne for fenomenet fra Georgia.

– Han er en fantastisk spiller med sjeldne og unike kvaliteter.

Han kan også fortelle at et vennskap er vokst frem mellom de to. De kom til klubben samtidig og Østigård sier at «Kvaradona», som han allerede er omdøpt i Napoli, til tross for stjernestatus og oppstyr er en jordnær og fin type.

LEO OG KVARADONA: Leo Østigård på Napoli-trening før Champions League-møtet med Eintracht Frankfurt onsdag kveld. I forgrunnen Khvicha Kvaratskhelia (med vest). Foto: Francesco Celetta / TV 2

– Må klype meg i armen

Onsdag kveld møter altså Napoli Eintracht Frankfurt i returoppgjøret i åttedelsfinalen. Napolitanerne vant 2-0 på bortebane.

– Jeg tror Napoli kan nå langt i Champions League. Napoli kan slå alle lag i verden nå, men det er små marginer som avgjør, sier Østigård.

– Noen ganger må jeg stoppe opp og klype meg litt i armen for å innse hva jeg er med på og opplever, et Napoli som har sin beste sesong på over 30 år, Champions League og ikke minst det norske landslaget.

– En av mine aller største drømmer er å kvalifisere oss med det norske landslaget til et mesterskap. Jeg har veldig stor tro på dette laget, slår han fast.

Men hva med italiensken?

Han drar litt på det og sier han ikke er noen språkgud. Etter å ha spilt både i Tyskland, England og Italia er det mange språk å holde styr på. Men to ord har han lært seg utenat:

– Forza Napoli.