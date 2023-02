– Langt, langt mer alvorlig enn dårlig form

Premier League bekrefter at de har levert anklager mot Manchester City om en rekke økonomiske regelbrudd til en egen kommisjon.

Regelbruddene skal gjelde fra perioden 2009/10-sesongen til 2017/18-sesongen, som er de ni første årene klubbens Abu Dhabi-eiere var i førersetet.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror anklagene vil påvirke spillergruppa og spesielt manager Pep Guardiola.

– Guardiola må stå som et slags talerør for klubben. Det er slitsomt når det er noe han egentlig ikke har noe med, og hvor det ikke er han som burde uttale noe som helst. Da blir han ansiktet utad og kan la seg prege av det, sier Stamsø-Møller.

– Når ikke mye går på skinner, legger dette seg oppå det som allerede er. Men dette er langt, langt mer alvorlig enn litt dårlig form på banen.

– Engelsk presse vil pirke og irritere

I en pressemelding gjør City det klart at de er overrasket over beskyldningene, men samtidig ønsker gjennomgangen av den uavhengige kommisjonen som skal se på de mulige økonomiske regelbruddene velkommen.

Anklagene mot Manchester City: – Mer alvorlig nå

Brudd på økonomisk fair play er et av regelbruddene som etterforskes. Manchester City beskyldes for at de ikke har gitt riktig opplysninger om blant annet sponsorinntekter.

Han tror klubben vil gjøre alt for at journalister ikke får stilt spørsmål om situasjonen til spillerne og manageren i tiden fremover.

– Jeg tror spillerne kommer til å få munnkurv. Guardiola er ganske god på ikke å si ting, men engelsk presse er veldig god til å bruke alle anledninger de har til å pirke i og irritere spillere og managere, sier Stamsø-Møller.

– Er ikke her dagen etterpå

Klubben har vært gjennom en lignende situasjon tidligere, da de i mai i fjor var anklaget for å ha trikset med egne regnskaper. Uefa ville utestenge City fra Champions League i to år, men CAS (idrettens voldgiftsrett) gjorde om dommen.

Da uttalte Guardiola at han vil slutte som City-manager hvis klubben bryter reglene, ifølge FourFourTwo.

– Når de blir anklaget for noe, spør jeg: fortell meg om det. Da forklarer de, og jeg tror dem. Jeg har sagt: hvis dere lyver til meg, er jeg ikke her dagen etterpå, sa Guardiola.

– Som alltid er jeg stor fan av å støtte denne organisasjonen, uten tvil. Jeg liker å representere en klubb som gjør ting ordentlig og bra. Det handler ikke om å vinne Premier League eller Champions League, vi ønsker å gjøre det bra for fansen, uttalte manageren.

CITY-SJEF: Pep Guardiola uttalte seg forrige gang Manchester City ble anklaget. Foto: Martin Rickett

– Vil ha noe å si

Sanksjonene klubben kan få vil ha stor betydning for de nåværende spillerne og trenerstabens fremtid.

– Det kommer an på hvor alvorlig straffen er, men det er noe som spillere som kommer til klubben må ta med i beregningen. For eksempel, om Erling Braut Haaland visste dette da han skulle ta valget for et år siden, hadde det talt imot City.

– Guardiola er en veldig viktig figur, og hvor vidt han vil være med videre hvis City får en hard straff er vanskelig å svare på når man ikke vet mer, men det kan ha mye å si for den sportslige satsingen til klubben i tiden som kommer. Det er nok noe som opptar spillerne, og det kan bety mye for de som allerede er der og de som eventuelt skal finne ny klubb, sier Stamsø-Møller.

Sesongpremiere med Simen Stamsø-Møller, Jesper Mathisen og Marius Skjelbæk i B-laget. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Han tror Manchester-klubben vil straffes hardt av Premier League.

– Det tror jeg. Det kommer ikke som lyn fra klar himmel at City har trikset litt for å komme seg innenfor reglene da de var en nyrik klubb som skulle forklare hvordan de hadde fått alle pengene. Jeg tror de vil bli straffet av poengtrekk, det er helt klart at pengebøter ikke biter på City, utdyper eksperten.