Langet ut etter triumfen: – Helt sykt

Virgil van Dijk ble den store helten for Liverpool på Wembley.

Dermed er en tittel allerede i boks i Klopps siste sesong som manager for Merseyside-klubben.

Tyskeren brukte store ord etter kampen:

– Det som skjedde her var helt vanvittig, slike ting er ikke mulige. Laget, troppen, et akademi fullt av karakter. Jeg er så stolt over at jeg kunne være en del av det i kveld, sier Klopp til Sky Sports.



– Har ikke lag

Flere unggutter viste seg frem i stjerners skadefravær.



Blant andre Mohamed Salah, Darwin Núñez, Dominik Szoboszlai og Trent Alexander-Arnold måtte se finalen fra sidelinjen grunnet skade.

Kampene kommer tett som hagl for Premier League-lederne, som allerede onsdag skal i aksjon i FA-cupen mot Southampton.

– Akkurat nå har vi ikke et lag på onsdag. De som kom inn kan kanskje spille igjen, resten vil få behandling på mandag, sier Klopp til Sky Sports, og fortsetter:

– Jeg elsker dette landet, men terminlisten er ikke laget for å vinne mye. Vi får se hvilken pris vi må betale. På en eller annen måte vil det være et Liverpool-lag mot Southampton.

Lørdag venter Nottingham Forest i Premier League.

Det er ikke første gang Klopp lufter sin frustrasjon over en tettpakka terminliste.

Klopp tok opp samme tematikk i et intervju med Viaplay.

– Vi har en ny kamp på onsdag. Jeg har ikke peiling på hvem som kan stille. Det er en ny kamp på lørdag, fordi FA og Premier League ikke tenker. De forsøker, men det er alltid et elendig utfall. Det er helt sykt hvordan de får det til, men hvem bryr seg? Vi vant turneringen, så får vi se hvem vi kan bruke i neste kamp, sier Klopp.

Ny skade

Skadelisten ble enda lengre mot Chelsea. Ryan Gravenberch måtte forlate banen i første omgang etter å ha blitt kvestet av Moisés Caicedo.

Klopp reagerte kraftig på at det ikke engang ble dømt frispark.

– De tok røntgen. Ingenting er knekt, men leddbåndene fikk en trøkk. Jeg føler skikkelig på det, men alt annet er veldig bra, sa han til den engelske rettighetshaveren.

En annen viktig spiller, japanske Endo, forlot nasjonalanlegget på krykker: