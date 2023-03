Lagkamerat røper Haaland-detaljer

I et intervju med TV 2 roser Nathan Aké femmålshelten Erling Braut Haaland for hvordan han holder måltrykket oppe.

Med matchballen under armen og med et stort glis om munnen gikk Erling Braut Haaland rundt på Etihad-gresset til stående ovasjoner.

Fra høyttalerne runget hyllestsangen av jærbuen etter å ha scoret fem mål i 7-0-seieren over RB Leipzig i Champions League.

– Han er så viktig for oss, sier lagkamerat Nathan Aké til TV 2.

Det er ikke bare prestasjonene på banen og de mange scoringene som imponerer Aké.

HYLLER HAALAND: Manchester City-forsvarer Nathan Aké (t.v.) er full av beundring for Erling Braut Haaland. Foto: David Cliff / AP

– Måten han jobber med kroppen sin utenfor banen er hovedårsaken til at han presterer som han gjør, mener nederlenderen.

Aké forteller om en lagkamerat som legger ned stor innsats for å ha best forutsetninger for å fortsette målshowet.

– Han kommer alltid tidlig for å få behandling, og han drar sent. Han er også flink med maten. Han spiser så mye, humrer Aké.

– Han trenger det for sin store kropp. Han gjør alt for å kunne spille hver kamp, fortsetter den tidligere Chelsea- og Bournemouth-spilleren, som mener det er godt for resten av laget å se Haalands arbeid utenfor banen.

– Han fortjener å utrette det han gjør, sier Aké om Haaland.

Haaland med latterkrampe på benken

Haaland står med 39 mål i alle turneringer denne sesongen, men han har også måttet tåle kritikk i perioden målene ikke har kommet like tett.

– Han er veldig mentalt sterk. Jeg tror ikke han bryr seg så mye. Han vet hva han skal gjøre og bidra med for laget, og vi vet hva han skal bidra med. Om han ikke scorer i en kamp eller to, blir han ikke bekymret. Det er også en del av hans mentale styrke, sier Aké.

Haaland slet med å finne ord etter femmålsshowet.

– Det er en fantastisk følelse, jeg klarer ikke å beskrive følelsen. Jeg er glad, det er det jeg er, sier Haaland til TV 2.