Kunsten å kvele en debatt

Når en nøktern kommentar om at statsfinansierte klubber kan gjøre hva de vil økonomisk utløser anklager om fremmedfrykt er vi på ville veier. De anonyme beskyldningene mot Jürgen Klopp er absurde, men de kan også være del av en gjennomtenkt strategi.

Det er ikke første gang kritikk, om man i det hele tatt kan kalle Klopps kommentarer kritikk, av autoritære staters makt i fotballen møtes med påstander om rasisme og fremmedfrykt.

Allerede i 2015 sa utenriksministeren i Qatar at den voldsomme kritikken mot Qatar-VM kom på grunn av fordommer og rasisme. Daværende FIFA-president Sepp Blatter sa det samme i 2014.

Manchester Citys egen styreleder, Khaldoon Al-Mubarak, kom med lignende beskyldninger mot LaLiga-president Javier Tebas i 2019. Tebas gikk til angrep på statsfinansierte klubber og mente at klubber som Manchester City og PSG satte hele fotballøkonomien i fare og var skadelig for europeisk fotball. Al-Mubarak svarte med å si at «Jeg syns det er grunnleggende feil ved å bringe etnisitet inn i diskusjonen. Det er bare stygt, hvordan han grupperer lag sammen bare på grunn av etnisitet. For å være ærlig syns jeg det er veldig problematisk.»

Man skal ikke bagatellisere eller avfeie rasisme og fremmedfrykt. Det er et høyst reelt og omfattende problem som så til de grader rammer folk i og med bakgrunn fra den arabiske verden. I strømmen av kritikk som har kommet mot Manchester City, Newcastle, PSG og Qatar-VM finnes også eksempler på rasisme, islamofobi og fremmedfrykt.

Med tanke på hvor utbredt rasisme er i samfunnet generelt, ville det vært nærmest sensasjonelt om man ikke fant eksempler på det også i den konteksten. Men min erfaring etter å ha fulgt denne debatten i et snaut tiår er at det utgjør en veldig liten del av det totale bildet.

Det betyr ikke at man ikke skal ta denne formen for rasisme og fremmedfrykt på alvor. Men det er viktig å skille mellom fremmedfrykt og helt legitim kritikk, enten den handler om de økonomiske konsekvensene av autoritære staters inntog i fotballen eller menneskerettighetsbrudd i forbindelse med store mesterskap.

Det er heller ikke rasistisk å nevne Manchester City og PSG i samme åndedrag når dette diskuteres. De er representanter for den samme utviklingen i toppfotballen fordi de begge er autoritære petrostater som har valgt fotballen som verktøy for å nå sine politiske mål.

Det å stemple kritikk som fremmedfrykt eller rasisme kan være en effektiv avledningsmanøver nettopp fordi påstandene spiller på noe som er et omfattende samfunnsproblem. Og når anklagene først er lagt på bordet, tvinges motparten til å svare. Debatten sporer av og handler plutselig om noe helt annet. Jeg tror vi kommer til å se enda flere eksempler på dette i tiden fremover, spesielt i forbindelse med VM i Qatar.

Vi ser nå en intens kamp om hvem som skal eie fortellingen om Qatar-VM. I den kampen er det også viktig hvem som skal få definere hva kritikken handler om og hvorfor den kommer. For de som ønsker å kvele debatten om autoritære regimers sportsvasking er det selvsagt praktisk å kunne avfeie kritikk som fremmedfrykt. Det bør de ikke få gjøre uimotsagt.

Derfor er det bra at Jürgen Klopp nå protesterer mot å bli stemplet som xenofob på grunn av sine helt uproblematiske uttalelser. Siste nytt fra England er at han har levert inn en rettslig klage. Sannsynligvis kommer Liverpool-sjefen godt ut av det hele. Han sa sin oppriktige mening om et fotballpolitisk spørsmål han åpenbart mener er viktig. Og det er garantert mange der ute som er enige med ham.