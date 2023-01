Kritisk Guardiola med krystallklar melding til Haaland

Etter Manchester Citys sterke snuoperasjon og 4-2-seier over Tottenham torsdag kveld kom manager Pep Guardiola med oppsiktsvekkende kritikk mot eget lag.

– Vi er langt, langt unna å være i stand til å konkurrere på det høyeste nivået. Jeg kjenner ikke igjen laget mitt. Før hadde de lidenskap og vilje til å løpe, sa Guardiola i de første intervjuene.

På pressekonferansen etter kampen ble han bedt om å utdype. Der anklaget han spillerne sine for å være selvtilfredse på grunn av alt klubben har vunnet de siste årene.

Han sammenlignet med ligaleder Arsenal, som ikke har vunnet ligaen siden 2004, og mener det gjør at spillerne, trenerne og hele organisasjonen i London-laget brenner mer for å lykkes akkurat nå.

Heller ikke Premier Leagues soleklare toppscorer slipper unna. Erling Braut Haaland scoret sitt 22 mål på 18 kamper da han utlignet til 2-2 mot Spurs, men sjefen vil ha mer.

– Jeg sa til Erling: «Gå på løp! Du kan ikke komme dypt i banen, fordi: gå på løp!» Han gjorde ett løp før pause. Ett!

– Han har kvalitetene. Det er derfor vi kjøpte ham. Han har kvalitetene til å gjøre det. Ett! Jeg vil ha mer. Han har scoret 25 mål? Jeg vil at han skal score 50. Jeg vil ha mer. Fra alle.

Han fortsetter med å poengtere at det ikke handler om å prestere bra, eller dårlig, men at de alltid kan gjøre det bedre.

– Stakkars Haaland

Guardiola bruker ordet «runners», i betydningen at Braut Haaland må ta flere løp i bakrom. Det er i alle fall slik The Athletics Manchester City-reporter Sam Lee tolker det.

Lee, en av journalistene som er tettest på City, skriver i en kommentar:

«Stakkars Haaland har brukt seks måneder på å bli fortalt at han skal komme dypere i banen og linke opp med midtbanen. Nå blir han fortalt at han skal løpe i bakrom. Tar man med i betraktningen at den neste delen er ros for de som gjør det riktig, er det interessant at Haaland, en ny spiller som ikke kan være selvtilfreds på grunn av suksess i Manchester City, ble nevnt i denne sammenhengen.»

Fremhevet konkurrent

For Guardiola følger opp med å rose spillere som gjør akkurat det han trenger: Midtstopperen Nathan Aké, 18 år gamle Rico Lewis og notabelt nok Haalands spissrival Julian Alvaréz.

– Julian! Han løp. Det er derfor alle må komme tilbake. Alle.

FREMHEVES: Rico Lewis, Manuel Akanji og Julian Alvarez fremheves som foregangsfigurer av Pep Guardiola. Foto: Martin Rickett

I bloggen TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller skrev før møtet med Tottenham døpte han Erling Braut Haaland til verdens beste bakromsspiss, men fremhevet at det også har fungert at han har kommet dypt i enkeltkamper.

Han tror ikke det handler om at Guardiola ønsker at Braut Haaland ikke skal ha variasjon i spillet og komme dypt av og til, men om å få utnyttet superstjernens spisskompetanse.

– Han peker på det som er det viktigste for Haaland: Å legge press på midstopperne ved å løpe rundt dem, å være klin gæren og grusom å hanskes med. Han begrenser seg veldig hvis han ikke beveger seg så mye, sier Stamsø Møller.

– Tar rennafart

Han har i arbeidet med bloggen sammenlignet Braut Haalands første kamper i City med de siste.

FOTBALLEKSPER: Simen Stamsø Møller. Foto: Eivind Senneset/TV 2

– Det er en viss forandring fra starten av sesongen. Ikke mye, men han så mer gira, gæren og eksplosiv ut. Litt mer sulten. Han mangler kanskje 15 prosent på å være den beste versjonen av seg selv.

– Gjør han det for å vekke Haaland litt?

– Ja, det er for å få en reaksjon. Jeg likte veldig godt måten Guardiola gjorde det på. Kritikken av laget generelt og det han sier om Haaland ligner veldig på hverandre og hører sammen. I tillegg er det et bra tidspunkt å fleske litt til på etter en slik seier.

– Han tar skikkelig rennafart. Han drar veldig sjelden til på den måten han gjør her. Han er vanligvis litt for snill og rosende om spillerne sine, så det er nesten som man ikke tror på det alltid. Her er han helt oppriktig, og jeg tror det det er en ekte bekymring han har: At laget blir for trygge på seg selv, litt for late og at sulten forsvinner, sier Stamsø Møller.

Dette kan særlig være et problem for managere som har hatt stor suksess i en klubb over tid, mener fotballeksperten. Han peker på at Jürgen Klopp og Liverpool opplever litt av det samme.

– Noe av grunnen til at Pep fortsatt er der, er at han fortsatt er sulten. Det ønsker han å se fra alle andre rundt seg.

MYE Å JUBLE FOR: Erling Braut Haaland i kampen mot Tottenham. Foto: Dave Thompson

Ville ha en reaksjon

Stamsø Møllers teori får støtte av det Guardiola selv sier om hvorfor han nå tar et oppgjør med manglende glød i klubben generelt.

– Fordi jeg vil ha en reaksjon. En reaksjon fra alle i klubben, organisasjonen. Ikke bare spillerne, men støtteapparatet og alle.

Han kaller klubben for en «happy flower organisation». At ting er behagelig og fint.

– Jeg vil ikke være en «happy flower». Jeg vil slå Arsenal, men spiller vi slik vil Arsenal knuse oss. De vil slå oss. Selvsagt vil jeg vinne Premier League, men da jeg sa at jeg ikke brydde meg om vi vinner Premier League, så er det fordi jeg vil se laget mitt slik jeg kjenner det.