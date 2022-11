Kritikken hagler: – Et bittert farvel fra Ronaldo

Det er i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan at den portugisiske fotballstjernen slipper ut sin frustrasjon over egen arbeidsgiver, Manchester United.

– Jeg føler meg forrådt og jeg føler at noen ikke vil ha meg her, ikke bare i år, men i fjor også, sier Ronaldo.

Hele intervjuet på 90 minutter med Ronaldo slippes onsdag i programmet «Piers Morgan Uncensored».

Flere rister på hodet av Ronaldos uttalelser. TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller tror portugiseren er ferdig på Old Trafford.

– For meg fremstår dette som et bittert farvel fra Ronaldo med en del usakligheter. Vi vet ikke helt hva som har foregått i kulissene her, men her fremstår Ronaldo som taperen med tanke på at klubben åpenbart er på rett vei, og han selv er på vei i motsatt retning, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

Skribent og journalist for United.no, Eivind Holth, er enig i at Ronaldos intervju ikke kan tolkes som annet enn et avskjed med Manchester United.

– For et nedrig intervju. Internt var det en oppfatning av at han burde dratt videre, men Ronaldo mister jo all troverdighet når han løsner beskyldninger i alle retninger. Null respekt for Ten Hag, latterliggjør Rangnick, anklager Rooney for sjalusi. Et desperat avskjedsintervju, slår han fast på Twitter.

– En stygg skilsmisse

Overfor TV 2 utdyper Holth:

– Jeg tror de fleste fans er enige om at det er et ganske trist og feilslått intervju som på mange måter symboliserer slutten på eventyret Cristiano Ronaldo på Old Trafford, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Han har noen gode poenger i intervjuet som er legitime, men det drukner i meningsløse beskyldninger mot blant annet Wayne Rooney.

United.no-journalisten er overbevist om at Ronaldo ikke fikk den mottakelsen etter intervjuet av fansen han nok hadde trodd.

– Ronaldo får ikke den type sympati han nok søkte hos United-fansen. Ronaldo kom hjem for å skyte klubben til ligagull igjen, det var et narrativ mange hang seg på i starten. Men det vi har sett har ikke vært godt nok, og det var nok naivt. Nå ender det med en stygg skilsmisse og det er ikke overraskende, sier Holth, og slår fast:

– For de fleste United-supportere blir det bare trist at han forlater klubben med en sint oppsigelsestale, der han fyrer løs mot alle andre enn seg selv. Han sier det er alle andre det er noe galt med, men ikke ham selv, poengterer han.

– Elendig håndtert

Britiske eksperter er opprørt over Manchester United-stjernens oppførsel.

– 99 prosent av United-supporterne vil være på Erik ten Hags side, som viser hvor dårlig Ronaldo har håndtert dette, skriver tidligere Liverpool-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

Journalist i Sky Sports, Kaveh Solhekol, melder på Twitter at Manchester United fikk vite om intervjuet så sent som på vei hjem fra bortekampen mot Fulham søndag kveld, og at både ledelse og lagkamerater er ekstremt skuffet over portugiseren.

– Manchester United vil nå vurdere alle sine alternativer angående Ronaldo. Ledelsen og spillerne forstår ikke hvorfor han har sagt det han har sagt. De er enormt skuffet over hans mangel på respekt for klubben, manageren og lagkameratene, skriver Solhekol.

Ronaldo “I don’t respect the manager”



Ronaldo under ETH: Announced he wanted to leave, refused to come on as a substitute, walked off the bench & left before the game had finished.



99% of United fans will be on the side of ETH, which shows how badly Ronaldo has handled this. — Jamie Carragher (@Carra23) November 13, 2022

Liverpool-reporter i anerkjente The Athletic, James Pearce, holder ikke tilbake:

– Ronaldos manglende selvinnsikt er helt utrolig. Han burde skamme seg, skriver han på Twitter.

Les hvorfor flere reagerer:

Han får støtte av BBC-ekspert Jermaine Jenas.

– Ronaldo kan overhodet ikke være involvert i troppen lenger etter disse uttalelsene, slår Jermaine Jenas overfor BBC.

Enn så lenge er det stille fra Manchester United om det sensasjonelle intervjuet til 37-åringen, som så sent som forrige helg var klubbens kaptein i bortemøtet med Aston Villa.

Etter tolv år borte fra klubben var Ronaldo tilbake som Manchester United-spiller sommeren 2021 - og klar for sin andre periode i klubben.

Siden har han opplevd flere managere, og spesielt to av dem får høre det av den målsikre portugiseren.

– De tok inn Ralf Ragnick som ingen skjønte noe av, han er ikke engang en trener. Det overrasket ikke bare meg, men hele verden, sier Ronaldo om manageren som når trener det østerrikske landslaget.

Om nåværende trener Erik ten Hag er han også krass:

– Jeg har ikke respekt for ham, fordi han viser ikke respekt for meg. Hvis du ikke har respekt for meg, kommer jeg aldri til å respektere deg.

En av de som følger klubben tettest er Samuel Luckhurst, journalist i lokalavisa Manchester Evening News. Han tror ten Hag kommer seirende ut av feiden.

– De trofaste supporterne er ikke dumme, og kommer til å støtte ten Hag, skriver han på mikrobloggtjenesten.