Kritikk etter Ronaldo-bytte: – Gir ikke et godt inntrykk

Cristiano Ronaldo ble byttet ut mens Manchester United var på scoringsjakt. Han ga uttrykk for å være misfornøyd med avgjørelsen.

BYTTET UT: Cristiano Ronaldo hadde to baller i mål, men begge ble annullert, før han ble byttet ut i andre omgang. Foto: IAN HODGSON

Manchester United - Newcastle 0-0

Manchester United klarte bare 0-0 hjemme mot Newcastle søndag.

Mye handlet om Cristiano Ronaldo, men han ble byttet ut med 19 minutter igjen mens Manchester United var på scoringsjakt.

– Jeg elsker Ronaldo, men som en leder på banen må han akseptere managerens avgjørelse. Han gir ikke et godt inntrykk når han oppfører seg sånn, for han har stor innflytelse på laget, sier tidligere Tottenham- og Portsmouth-spiller Jamie O’Hara på Sky Sports.

SKUFFET: Cristiano Ronaldo virket ikke å være fornøyd med å bli erstattet av Marcus Rashford mot Newcastle. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

– Han har spilt okay. Han har skapt sjanser, og det er andre som har vært verre enn ham. Erik ten Hag kunne heller tatt ut Jadon Sancho og spilt med Marcus Rashford til venstre. Når du presser på for et seiersmål mot slutten, hvem vil du ha på banen? Rashford, sier O’Hara.

Flere ganger ropte Manchester United på straffespark, men dommer Craig Pawson pekte aldri på straffemerket. Cristiano Ronaldo hadde også to baller i nettet, men ingen ble stående i det som var en frustrerende kamp for Manchester United.

Erik ten Hags menn ligger på femteplass i Premier League, mens Newcastle følger på plassen bak før runden er ferdigspilt.

Manchester United skapte noen halvsjanser i åpningen av oppgjøret, men midtveis i første omgang kom de største muligheter før pause. Joelinton headet en ball i tverrligger, før han satte returen i stolpen.

Callum Wilson ville tidlig ha et straffespark i duell med Raphaël Varane, men Wilson fikk medhold av verken VAR eller dommeren.

ROPTE PÅ STRAFFESPARK: Cristiano Ronaldo gikk i bakken i duell med Kieran Trippier, men han fikk ikke straffespark av dommer Craig Pawson. Foto: Martin Rickett

Tidlig i andre omgang hadde Cristiano Ronaldo en ball i nettet, men portugiseren ble avvinket for offside. På det påfølgende frispark ble det kaos på Old Trafford. Fabian Schär dyttet ballen mot Nick Pope, og Ronaldo trodde frisparket var tatt, rappet ballen og trillet den i mål. Dommer Craig Pawson var uenig og ga superstjernen gult kort.

Ronaldo var på farten igjen få minutter senere da han gikk ned innenfor 16-meteren i duell med Kieran Trippier, men til protester fra portugiseren ble spillet vinket videre. Snaut timen inn i oppgjøret ble Jadon Sancho vinket opp av dommeren etter å ha gått ned da Sean Longstaff var bortpå foten til den tidligere Dortmund-vingen.

I det 71. spilleminutt tok Manchester United-manager Erik ten Hag av Ronaldo, som ristet på hodet mens han gikk ut. Innbytter Marcus Rashford holdt på å gjøre det helt store like før full tid da han rundet Nick Pope, men fra skrått hold valgte han å spille til Fred i stedet for å skyte selv. Avslutningen fra brasilianeren gikk utenfor målet til Pope.

Et halvt minutt før slutt fikk Rashford en ny kjempemulighet, men den engelske spissen headet Casemiros innlegg like utenfor mål.