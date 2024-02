Krisemøte etter konens utspill

Innlegget til stjernens kone sørget for møtevirksomhet i Chelsea.

Chelsea gikk på nok en smell i helgen, med et 2-4-tap mot Wolverhampton på Stamford Bridge.

London-klubben befinner seg på 11.-plass, og presset på manager Mauricio Pochettino (51) er stort.

Under kampen kom konen til Thiago Silva (39), Belle Silva, med et oppsiktsvekkende innlegg på X.

«Det er på tide med forandring. Hvis dere venter lenger vil være for sent», skriver Belle Silva på X.

Det sørget for møtevirksomhet denne uken.

Fikk streng beskjed av kjæresten

Avslører prat

Pochettino møtte pressen, og der kom den argentinske manageren med en oppdatering på situasjonen.

– Han kom for å snakke med meg i dag. Jeg skal ikke gå inn i detaljer på hvordan samtalen var, men det viktigste er at han kom for å snakke med meg, sier 51-åringen ifølge Daily Mirror.

Duoen hadde en prat tirsdag etter at begge hadde ankommet treningsfeltet.

– Han har kjent meg i over ti år, og vet hvem jeg er. Vi har et veldig sterkt trenerteam i måten vi operer på. Selvfølgelig kom han for å prate: Vi snakket, det var privat og det er det, sier argentineren.

Hadde et møte med hele laget

Den svake sesongen til et hardt satsende Chelsea har gjort sitt for at Pochettino og spillergruppen har vært gjenstand for kritikk.

Etter helgens smell kommer Chelsea-sjefen imidlertid med en klar beskjed.

– Jeg fortalte spillerne under et møte i dag at jeg stoler på dem mer enn noen gang før. Jeg kommer til å støtte der mer enn noen gang før, sier Pochettino, og fortsetter:

– Selvfølgelig er vi skuffet gjennom måten vi tapte på og hvordan vi framsto. Men vi er nødt til å fortsette å jobbe på.

UNDER PRESS: Mauricio Pochettino sliter med å få fart på Chelsea. Foto: John Walton

Chelsea-eier Todd Boehly har allerede sparket to andre managere i sin tid som sjef på Stamford Bridge. Pochettino forteller dog at han har støtte fra eierskapet til tross for svake resultater.

– Jeg finn en fin tekstmelding fra dem. Vi er alle sammen om dette – det er det som er det viktige, er argentinerens beskjed.