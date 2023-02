Kompany svarer Manchester City-kritikerne: – Himler litt med øynene

Tidligere Manchester City-kaptein Vincent Kompany svarer klubbens kritikere etter de ble tiltalt for regelbrudd på Financial Fair Play (FFP).

City har blitt siktet for påståtte lovbrudd i perioden mellom 2009 og 2018. Klubben risikerer å bli straffet med alt fra bøter og utestengelse fra Premier League.

Kompany, nå manager for mesterskapsserie-lederne Burnley, vant fire Premier League-titler og cupen seks ganger i løpet av en elleveårig periode for City. Klubblegenden spilte for de lysblå mellom 2008 og 2019.

Den 36 år gamle belgieren er fortsatt tett knyttet til klubben, og selv om han ikke vil kommentere anklagene direkte, sa han at det var feil av utenforstående å peke finger mot hans gamle klubb.

På spørsmål om de økonomiske anklagene kan svekke minnene om det han oppnådde i City, svarte Kompany kontant.

– Jeg ser på det og himler litt med øynene. Det er ingen tvil om at det er mange i verden som skal fortelle deg hva du har gjort galt, sa Kompany og fortsatte:

– Jeg tror dere alle har et lite smil om munnen, siden dere vet hva fotballindustrien handler om. Jeg er veldig skeptisk når folk begynner å peke fingre.

GÅR PÅ SKUDD: Kompany stod bak et utrolig mål mot Leicester i 2019, som var med på å sikre City Premier League-trofeet. Foto: Nick Potts

(©NTB)