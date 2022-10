HAR SPESIELL EVNE: Phil Foden er blitt avblåst for offside oftere enn Erling Braut Haaland. Foto: LINDSEY PARNABY

Erling Braut Haaland har banket inn tjue mål på 13 kamper i Manchester City. Det er imponerende nok i seg selv. Spesielt siden størrelsen på sjansene han har kommet til skulle tilsi at han «bare» skulle scoret 13 mål.

Superspissen fra Bryne har en nese for mål som mange andre spisser kan misunne ham. Selv om han er sulten og konstant på jakt etter flere scoringer, har Braut Haaland en offside-radar som er uvanlig selv for spisser på det øverste nivået.

– Han har sensasjonell bevissthet. Måten han orienterer seg på er eksepsjonell. Han vet alltid hvor de avgjørende lukene er og går sjelden i offside. Det leser han veldig godt, roste Jürgen Klopp før helgens storkamp.

Klopps uttalelse underbygges av statistikk. Faktisk har forsvarsspilleren Joao Cancelo blitt avblåst for offside oftere enn Braut Haaland denne Premier League-sesongen. Kun to ganger har nordmannen havnet på feil side av offside-grensen.

I «Fenomenet Haaland» går programleder Jan-Henrik Børslid og TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i dybden på fenomenet fra Jæren.

– Fotballhjernen til Braut Haaland kommer til å bli forsket på, innleder Børslid.

Thorstvedt trekker frem scoringen mot Sevilla som et godt eksempel på fotballklokskapen til Manchester City-spissen.

– Han ligger på offsidegrensen hele veien, men går sjelden over, sier TV 2-eksperten.

– Han drifter på rett side og får en enkel scoring på keeperens retur. Å ha evnen til å holde seg på rett side betyr så mange mål, fortsetter han.

Diskuterer Haalands offside-radar

Thorstvedt mener Braut Haaland har en ekstremt velutviklet evne til å komme seg i riktige posisjoner. Han skaffer seg verdifull informasjon ved gjentatte blikk-søk i sekundene før han kan motta ballen. Denne informasjonen bruker Haaland til å finne de små rommene hvor han kan være først på ballen. Og hvis rommene er for små, bruker han kroppen til å skaffe seg den lille plassen han trenger for å avslutte på mål.

– Han er sterkere og raskere enn nesten alle han møter. Man ser at spillere bokstavelig talt henger i drakten på ham og prøver å rive ham ned, sier Thorstvedt.

I tidelene før avslutningen er blikket til Braut Haaland rettet mot keeperen: Hvor han står og hvilken fot han står på.

– Han er smartere og mer påskrudd enn de andre, konkluderer Thorstvedt.

Spillestilen til Manchester City er litt av grunnen til at Braut Haaland har mer overskudd enn forsvarsspillerne han møter. Med medspillere i verdensklasse slipper Haaland å bruke unødvendige krefter i det oppbyggende spillet. At Manchester City sjelden må forsvare seg over lengre perioder minsker også belastningen på nordmannen.

– Hva er forskjellen på å spille i en Erling-rolle i Manchester City og en Antonio-rolle i West Ham? Det er to vidt forskjellige verdener. Som spiss i West Ham må man jobbe som en tulling. Man springer i hytt og vær, river og sliter, sier Thorstvedt.

Han tror, som kollegene Yaw Amankwah og Simen Stamsø-Møller tidligere har vært inne på, at overgangen til Manchester City vil forlenge karrieren til Braut Haaland.

– Jeg tror ikke han blir fysisk sliten av å være ute på banen i kamp. Han løper ikke mye. Jeg tror en gjennomsnittstrening er mye tøffere for Braut. Slik han spiller i Manchester City nå, er det karriereforlengende, sier Thorstvedt.