Kommer med tirade: – En skam

Jamie Carragher (45) var dypt skuffet over det hans tidligere klubb leverte i hjemmeoppgjøret mot Real Madrid. Foto: Mike Egerton

– Det var sjokkerende forsvarsspill av Liverpool. Pinlig, sier den tidligere Liverpool-helten Jamie Carragher til CBS Sports etter at Real Madrid herjet i onsdagens storkamp.

Samtidig er engelskmannen klar på at spanjolene leverte en svært imponerende opptreden.

– For en prestasjon å komme til Anfield og gjøre det der. Jeg har aldri sett et lag komme til Anfield på en Europa-kveld og ødelegge Liverpool.

Mannen med 737 kamper for klubben mener uansett at det rødtrøyene viste i 2-5-tapet ikke er i nærheten av godt nok.

– Vi har kommet med unnskyldninger for dem hele sesongen om hvorfor de ikke har gjort det like bra som tidligere sesonger, men den andreomgangen var en skam.

– Ikke å skape en eneste sjanse, eller å vise noe kampvilje etter at målene rant inn. Å tape andreomgang 0-3 når man angriper mot The Kop i en utslagskamp - helt elendig. Det har de vært defensivt hele sesongen.

Mener det må forsterkes i flere ledd

Den tidligere Liverpool-forsvareren mener at stallen ikke er god nok. Og at det ikke bare er midtbanen som må forsterkes.

– Dette laget hadde gode tall defensivt forrige sesong, men vi vet at midtbanen ikke har energien lenger. Fronttrioen presser ikke sammen som en enhet som før.

– Liverpool-forsvaret nå, som vi er blitt fortalt i flere år har noen av verdens beste spillere, klarer ikke å takle det.

Carragher mener ar forsvaret definitivt har fått vanskeligere arbeidsforhold.

– I årevis har forsvaret hatt seks spillere foran seg som sannsynligvis har jobbet hardere og smartere enn noe annet lag i verden. Men nå som det er borte, har det falt totalt sammen.

– Jeg kunne tatt plassen til van Dijk

Han mener at laget og gruppen ikke kan flyte mer på tidligere prestasjoner.

– Som en Liverpool-fan, så forguder vi denne manageren og dette laget. De har gjort så mye for klubben de siste fire-fem årene. Det gjør vondt å si noe negativt, for de har gitt oss så mye. Men Liverpool er nummer åtte i ligaen og har akkurat blitt knust 2-5 i Champions League.

– Vi fortsetter å lete etter grunner og unnskyldninger, men det er ikke i nærheten av godt nok.

Heller ikke Virgil van Dijk slipper unna.

– Det som får meg til å le er at Virgil van Dijk for noen måneder siden sa at jeg ikke hadde fått plass i den forsvarsfireren.

– Jeg tror jeg kunne tatt plassen hans for øyeblikket. Vi fortsetter å snakke om midtbanespillerne Liverpool trenger - det er riktig - men Liverpool trenger forsvarere også. Når de blir avslørt, klarer de ikke å forsvare seg.

Premier League-legenden Thierry Henry var Carraghers ekspertkollega hos CBS Sport under onsdagens kamp. Han er enig i at ting må skje i Liverpool-stallen.

– Det er et veldig sårbart lag. En endring må skje. Jeg syns ikke Klopp bør gå, men noen av spillerne har ikke lenger nivået inne for å spille for Liverpool. Det er slutten på en era, sier Henry.

Jamie Carragher og Thierry Henry var studiokolleger under onsdagens kamp. Tilbake i 2002 var ikke tonen like vennskapelig da Carragher ble utvist mot Henry og Arsenal. Foto: MAX NASH

Gerrard: – En virkelighetssjekk

Steven Gerrard mener Klopp og resten av støtteapparatet må gå grundig til verks for å finne ut av fadesen.

– Det var en virkelighetssjekk. De fikk en perfekt start, akkurat slik man trenger i Europa. Men for alle klubber som slipper inn fem mål, må man ta en ordentlig gjennomgang for å finne ut hvordan og hvorfor, sier Gerrard til BT Sports.

– De kommer til å gå i seg selv og se seg i speilet. Det var ikke godt nok.

Steven Gerrard fikk nylig fyken i Aston Villa etter en suksessrik periode i skotske Rangers. Foto: OLI SCARFF

– Man må forstå at mot et lag med så mye kvalitet, så kan man ikke gjøre individuelle feil.

Den tidligere kapteinen mener forskjellen på de to lagene var enorm.

– Noen ganger må du bare ta hendene i været og si at du ble utklasset og at motstanderen dominerte. De var bedre på alle områder.