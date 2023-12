Kommer med Ødegaard-stikk til Real Madrid

TÅLMODIGHET TELLER: Arsenal-sportsdirektør Edu sender et stikk i retning Real Madrid når han får spørsmål om Martin Ødegaard. Foto: GLYN KIRK/AFP

Arsenals brasilianske sportsdirektør Edu Gaspar (45) ble kåret til årets sportsdirektør under Golden Boy-utdelingen.

I den forbindelse har 45-åringen blitt intervjuet av Marca, som også har sett sitt snitt til å spørre ham om Martin Ødegaard, som fortsetter å vokse i Arsenal.

– Det er spillere som fungerer bra i et lag og dårlig i et annet. Det avhenger av gode øyeblikk og muligheter, sier Edu.

TEAM: Sportsdirektør Edu til venstre og Arsenal-manager Mikel Arteta til høyre. Foto: Anthony Devlin

Tålmodighetsstikk

Så sender han et lite stikk til nordmannens tidligere klubb Real Madrid.

– Strategien vår er, og var, å signere unge spillere. Han passet inn. Han kom på lån, og så bestemte vi oss for å kjøpe ham. Vi har fulgt Martin i mange år, og kanskje har vi hatt tålmodigheten som andre ikke har hatt, sier brasilianeren, og legger til:

– Nå er han en av våre kapteiner, koser seg og er en av de gjenkjennelige fjesene på laget vårt.

Etter at han ankom Arsenal har Martin Ødegaard blomstret og blitt klubbens kaptein.

Søndag scoret han sesongens fjerde Premier League-mål på elleve kamper, og han har også puttet to mål på fire kamper i Champions League.

Forrige sesong ledet han an for Arsenal og scoret 15 mål på 37 PL-kamper da Nord-London-klubben ble nummer to i verdens beste liga.

MÅLMASKIN: Martin Ødegaard hamrer inn mål på bestilling for Arsenal. Foto: AP Photo/Kin Cheung

Trengte å slå seg til ro

Tidligere i høst lettet Ødegaard på sløret om tiden i Real Madrid i et stort intervju med TV 2.

Der trente han med det stjernespekkede A-laget, mens han i helgene spilte kamper med B-laget Castilla. Der var lagkameratene også i tenårene, men det var ikke nødvendigvis den perfekte oppskriften for å tilpasse seg sosialt.

Ødegaard-hverdagen ble omtalt i kritiske ordelag i spansk presse mens det holdt på, men først i høst satte Ødegaard ord på spagaten han den gang sto i.

– Jeg tror det var litt av det som kanskje gjorde at det ble vanskelig. Jeg var fanget i midten. Jeg trente med A-laget, men var ikke en del av det laget. Jeg ble sett på som han lille «kidden» som kom opp og trente, som de kanskje ikke helt forventet at skulle være med og spille. På andrelaget var jeg han som trente med A-laget og bare trente med dem et par dager og spilte kamp. Jeg ble fanget i midten der.

Ødegaard innrømmer at det ikke var ideelt.

– Det var kanskje ikke det beste for mitt forhold til de på B-laget, og på A-laget så var det jo stor forskjell på alderen og alt sånt. Jeg fant aldri helt min plass, sier han.

Etter utlån til Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad ble han hentet tilbake til Real Madrid sommeren 2020, men etter å ha startet de to første seriekampene gikk det tyngre og tyngre.

Til slutt banket på døren til daværende Real Madrid-trener Zinédine Zidane og ba om å få dra.

– Da trengte jeg bare å få et sted hvor jeg kunne være og slå meg til ro. Det har jeg fått veldig i Arsenal.