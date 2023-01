Kom med syrlig svar etter Klopp-påstand

Liverpool-manager Jürgen Klopp var en tydelig frustrert mann etter mandagens 1-3-tap mot Brentford.

I intervjuet etter kampslutt mente tyskeren at vertene fra Vest-London slapp unna med altfor mange tjuvtriks.

– De tøyer reglene på de offensive dødballene. Ikke misforstå meg, det er smart, men de gjør det, sa Klopp i et intervju vist på Viasport.

– Hvis du isolerer enkeltsituasjonene, vil du finne fem frispark, men det er så kaotisk at ingen ser det. Men det er sånn de gjør, og det er veldig bra.

ALVORSORD: Jürgen Klopp prøvde å ta en pratt med dommer Stuart Attwell etter mandagens tap. Foto: TOBY MELVILLE

– De dytter og holder hele tiden.

Klopp har også en teori om Brentfords dødballspill.

– Det er en grunn til at Brentford er så gode på offensive dødballer, men at de samtidig slipper inn mye på defensive dødballer. For der slipper de ikke unna med det, mener Liverpool-manageren.

– Det var bare ett frispark mot en offensiv spiller i denne kampen, og det kom mot oss. Det var virkelig morsomt.

Ifølge nettsiden Whoscored.com har åtte av Brentfords 30 scoringer kommet etter dødball. Samtidig har syv av lagets 28 baklengsmål blitt sluppet inn etter dødball.



På pressekonferansen etter kampen ble Brentford-manager Thomas Frank konfrontert med Klopps uttalelser.

– Jeg vil tro vi har noen veldig gode dommere. Vi har fire på banen og i tillegg VAR. Det har aldri vært mer vanskelig å score mål. Vi hadde to annullerte i dag, svarte dansken.

Brentfords suksessmanager, som i tillegg måtte klare seg uten storscorer Ivan Toney i hjemmeseieren, var uansett en svært lykkelig mann etter triumfen.

– Vi må ha troen på at vi kan slå alle lag i verden, og det er enklere når vi klarer slå storlagene.

Laget fra Vest-London, som nå er oppe på syvendeplass, har tidligere slått Manchester City denne sesongen.

Liverpool er på plassen foran Brentford. Klopp var også meget misfornøyd med at Bryan Mbeumos 3-1-scoring ikke ble annullert av dommer Atwell.

– Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke blåser, sa Klopp.