Knuser Messi og Ronaldo: – Aldri har noen vært så god

Erling Braut Haaland ligger foran skjema til Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. TV 2s fotballekspert setter ingen grenser for jærbuen.

Se Haalands hat trick mot Nottingham Forest i videovinduet øverst!

Erling Braut Haaland har tatt England med storm med sine ni mål på fem kamper for Manchester City. Det har ingen klart før han i Premier League-historien.

Til tross for sin unge alder (22) har det allerede blitt 144 mål på 189 kamper i alle turneringer for Molde, Red Bull Salzburg, Dortmund og nå Manchester City.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er stum av beundring.

– Det er ingen tvil om at han er et unikum og (Pep) Guardiola har rett med at det bare er det samme han har holdt på med i Norge, Østerrike og Tyskland.

City-manageren sa etter kampen mot Nottingham Forest at det Haaland gjør for City ikke er noe nytt, og at det er «talentet hans».

– Nå spiller han for et enda bedre lag. De type mål han scorer gjør at man tenker at han kan score 40 mål i løpet av en sesong, sier Stamsø-Møller, og legger til:

– Han er tidenes yngste «målmonster». Aldri har noen spiller vært så god på å score mål på øverste nivå som han har vært, og han er norsk, det er helt utrolig.

Slår Messi og Ronaldo

TV 2 har sammenlignet Haaland med det mange anser som tidenes beste målscorere: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og brasilianske Ronaldo, da de var på jærbuens alder.

I tillegg er Robert Lewandowski og det de fleste tror blir årets Gullballen-vinner, Karim Benzema, inkludert.

Sesongen Lionel Messi ble 23 år hadde argentineren 127 mål på 214 kamper for Barcelona, ifølge Transfermarkt.

Portugisiske Ronaldo, som startet karrieren som kantspiller, hadde 97 mål på 270 kamper som 23-åring for Sporting og Manchester United, ifølge samme nettsted.

– Messi og Ronaldo utviklet seg senere til målmaskiner, mens Haaland har hatt det hele tiden. Det er aldri noen som har startet så bra og det er aldri noen på det øverste nivået som har vært så gode til å score mål i en så ung alder, slår Stamsø-Møller fast.

BEDRE: Lionel Messi og Cristiano Ronaldo hadde scoret færre mål da de var på Erling Braut Haalands alder. Foto: Joan Monfort

Den eneste som kan matche nordmannen er brasilianske Ronaldo. I Cruzeiro, PSV, Barcelona og Inter scoret han 152 mål på 191 kamper sesongen han fylte 23.

Samtidig har Haaland nesten en hel sesong foran seg på å forbedre snittet.

– Det har gått fint så langt. Jeg klager ikke, sa Haaland selv til BT Sport.

Lewandowski hadde 71 mål på 157 kamper, mens Benzema hadde 75 mål på 181 kamper på tilsvarende tidspunkt.

Stamsø-Møller mener det er god grunn til å sammenligne Haaland med de største.

– Han har ikke vunnet noe særlig, men som talent og «spesialist» fortjener han det. Han har gode muligheter til å vinne Gullballen og bli toppscorer i Premier League og Champions League i årene som kommer.

– Tidenes beste nordmann

Fotballeksperten setter ingen grenser for hvor dette kan ende og mener spissen fra Bryne allerede er tidenes beste norske gjennom tidene.

– Det kan vi sette to streker under svaret på nå. Han er tidenes beste norske og vil ha soleklart flest mål i de store europeiske ligaene og for det norske landslaget når han legger opp. Men allerede nå er han den beste, det tør jeg å si.

Selv den norske kongen har latt seg imponere av lysluggen.

– Han trenger nok ny hatt, fleipet Kong Harald da han ble spurt om Haaland på fylkestur i Møre og Romsdal.

– Han er en spesiell, flott fotballspiller, fortsatte kongen som mener få i verden har sett en lignende spiller før.

– Vi har noen damer og, ikke glem det, understreket han.