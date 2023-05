Knallhard dom: Toney suspendert i åtte måneder

Ivan Toney som var med i den forrige troppen til Englands landslag er utestengt fra all fotball i åtte måneder.

Det kommer frem i en pressemelding fra Det engelske fotballforbundet (FA) onsdag.

Ifølge FA er Toney siktet for å ha brutt bettingreglene hele 262 ganger mellom februar 2017 og januar 2021.

Toney skal ha innrømmet 232 av tilfellene.

Utestengelsen gjelder umiddelbart og Toney må holde seg unna all fotball-relatert aktivitet frem til 16. januar 2024. Han får heller ikke trene med klubben før 17. september.

Toney må også betale en bot på 50.000 pund, som tilsvarer 673.000 norske kroner.



Den engelske landslagsspilleren har scoret 20 mål for Brentford i Premier League denne sesongen. Kun Erling Braut Haaland og Harry Kane har scoret flere mål enn 27-åringen.

Utestengelsen er ikke bare et hardt slag i trynet for Brentford, men også for Toney, som naturligvis har blitt ryktet til større klubber etter å storspilt i Premier League i flere sesonger.