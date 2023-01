Klubblegende med dyster spådom etter Liverpool-nedtur

Brentford - Liverpool 3-1

Saken oppdateres!

– Liverpool ser ut som et aldrende lag som nærmer seg slutten, sa Sky Sports-ekspert Jamie Carragher etter Liverpools svake førsteomgang mot Brentford.

– Vi må ikke glemme at dette er et lag som har hatt en stolthet i å si at intensitet er vår identitet. De klarer ikke leve opp til det mer, mente klubblegenden.

Liverpool var uheldige da Ibrahima Konaté scoret selvmål i første omgang. Men på 2-0 ignorerte laget en rekke advarsler. Yoane Wissa hadde hatt to annullerte, før han på utrolig vis headet inn scoringen kun sekunder etter annullering nummer to.

Klopp gjorde tre endringer til pause. Tyskeren fikk en tidlig reaksjon fra sitt lag da Alex Oxlade-Chamberlain utlignet. På tampen sikret uansett Bryan Mbeumo 3-1 til Brentford.

MÅLLØSE: Mohamed Salah og Darwin Nuñez sløste med sjansene borte mot Brentford. Foto: John Walton

Etter 17 spilte kamper ligger Liverpool på sjetteplass. Det er bare fire poeng opp til Manchester United fjerde, men Klopps menn har én kamp mer spilt. Brentford klatrer til en imponerende syvendeplass.

– Vi kan ikke klage på resultatet. Brentford fortjente det, sier Liverpools Andy Robertson til Viasport.

Slik var kampen

Etter 19 minutter tok Brentford ledelsen. En corner gikk via Ibrahima Konaté og i mål til 1-0.

Før det hadde begge lag hatt hver sin store mulighet. Først var det Darwin Nuñez som dro seg forbi keeper, men Ben Mee kastet seg frem og fikk blokkert forsøket. Kort tid senere ble Bryan Mbeumo spilt fri, men Alisson reddet mesterlig.

Kostas Tsimikas fikk også en gigasjanse fra skrå vinkel, men også Raya viste at han kunne dra frem redninger fra øverste hylle.

På det tredje skal det skje

Etter 26 minutter jublet hjemmefansen for scoring igjen, men den ble korrekt annullert etter at Wissa var i offside.

Tolv minutter senere puttet Wissa ballen i mål igjen. Men nok en gang ble målet annullert - denne gang av en omfattende VAR-sjekk. Reprisene viste at ballen gikk via en offside-plassert Ben Mee.

Men kun 23 sekunder etter annullering nummer to fikk Wissa nok en mulighet. Headingen fra syv-åtte meter snek seg akkurat over mållinjen og dermed sto det 2-0.

ENDELIG GODKJENT: Wissa kunne juble sammen med Thomas Frank etter 2-0-målet. Selv uten storscorer Ivan Toney var Brentford svært målfarlige. Foto: ADRIAN DENNIS

– Jürgen Klopp kan ikke tro hva han ser, men han kan ikke klage, sa Sky Sports-ekspert Gary Neville.

I Viasport-studio var John Arne Riise sjokkert over Trent Alexander-Arnolds markeringsmiss på Brentfords mål.

– Jeg fatter og begriper det ikke. At han ikke klarer å ta den farligste mannen. Han er ikke påskrudd.

Tre endringer til pause

Klopp må ha vært ekstremt misfornøyd med sitt lag i førsteomgangen, for tyskeren gjorde tre bytter i pausen. Ut gikk van Dijk, Tsimikas og Elliot. Inn kom Matip, Robertson og Keita.

– Han kunne byttet hvem som helst. Det kunne blitt fem bytter. Han måtte gjøre noe. Det var en uakseptabel omgang av Liverpool, mente Carragher.

Og manageren så ut til å få akkurat den starten på andreomgang han ønsket. Endelig klarte Nuñez å få ballen i mål, men en VAR-sjekk avslørte at uruguayaneren var i offside da han ble spilt gjennom.

Etter 49 minutter kunne Liverpool juble for scoring. Et nydelig innlegg fra Alexander-Arnold ble headet i mål av Alex Oxlade-Chamberlain.

Liverpool kom seg til noen farligheter, men presisjonen foran mål var ikke god nok. Og de gangene ballen traff mål, var Raya svært våken.

Kontroversiell scoring

Syv minutter før fulltid var Mbeumo på farten. Kameruneren stjal ballen fra Konaté, og alene med Alisson fikset han 3-1. Det førte til store protester i Liverpool-leiren som mente dommeren burde blåst frispark til Konaté, men målet ble stående.

BLE IKKE HØRT: Ibrahima Konaté ropte på frispark, men det fikk han ikke. Foto: JOHN SIBLEY

– Ja, dommeren kan blåse. Men det er ikke stor nok feil til at VAR tar den, mente John Arne Riise i Viasport-studio.

Seieren gjør at Brentford klatrer opp til en råsterk syvendeplass i Premier League. Laget har riktignok flere spilte kamper enn både Fulham og Chelsea som ligger på plassene bak.