Klubbene i felles uttalelse: – Vi fordømmer supporternes rop

Leeds United - Manchester United 0-2

Kun fire dager etter at Manchester United og Leeds spilte 2-2 på Old Trafford møttes de igjen på Elland Road søndag ettermiddag.

Og Leeds var nære å gjenskape forrige oppgjørs sjokkåpning. Da tok Leeds ledelsen før minuttet var spilt. I returoppgjøret søndag ble det bare nesten for hjemmelaget.

Og nesten ble kjenningsmelodien fra start av i rivaliseringen mellom de to klubbene. Helt frem til kampen var 80 minutter gammel. Da steg Manchester Uniteds store formspiller Marcus Rashford til værs og stanget bortelaget i føringen.

Bare minutter senere sørget innbytter Alejandro Garnacho for dobling av ledelsen og dermed seier for de røde djevlene. Det betyr at Manchester United, i det kampen ble blåst av, er over Manchester City på tabellen i Premier League. Det skal imidlertid sies at Manchester City møter Aston Villa samme dag klokken 17.30.

– Jeg er kaptein for laget og jeg setter laget milevis foran meg selv. Uansett om jeg spiller eller ikke ønsker jeg suksess for laget. Dette var en god seier for supporterne, sier Harry Maguire til Sky Sports etter kampen.

VILL JUBEL: Alejandro Garnacho og Bruno Fernandes jublet sammen med de tilreisende supporterne i Leeds. Foto: Danny Lawson

Klubbene fordømmer supporter-rop

Etter kampen publiserte begge klubbene en pressemelding sammen.

– Begge klubbene fordømmer sterkt ropene som kom fra begge lags supportere som omhandler historiske tragedier under dagens kamp, står det i pressemeldingen.

Ropene fra bortelagets supportere skal ha vært rettet mot Istanbul der Leeds-fans ble drept i 2000 i forbindelse med en semifinale mellom Leeds og Galatasaray. Der ble to supportere drept med kniv i forkant av kampen.

I motsatt vei skal Leeds-supporterne ha ropt om den velkjente München-tragedien. I 1958 styrtet et fly som tok livet av 23 personer, inkludert åtte Manchester United-spillere.

– Slik oppførsel er fullstendig uakseptabelt og vi vil fortsette å jobbe sammen med våre respektive supportergrupper, Premier League og andre autoriteter for å utrydde dette fra fotballen, skriver klubbene.

Formsvak ligaleder kan gi United-håp

Seieren i seg selv er nok noe som kan øyne håp for mange Manchester United-supportere. Ligaleder Arsenal har kun tatt ett poeng på de to siste ligakampene mot Everton og Brentford. Manchester City fikk også null poeng i den forrige seriekampen mot Tottenham.

I skrivende stund topper Arsenal tabellen med 51 poeng. Manchester United står nå med 46 poeng, mens Manchester City har 45. Både Arsenal og Manchester City har to kamper mindre spilt.

En av de som virkelig kan gi Manchester United-supporterne tro på det helt store er Rashford. Kant-spilleren har virkelig funnet tilbake til seg selv etter at Erik ten Hag ankom klubben.

25-åringen har funnet veien til mål tolv ganger i år og har sett skarp ut på kanten for Manchester United. Han, og Wout Weghorst, satte også ballen i mål for de rødkledde mot Leeds, men begge scoringene ble annullert etter VAR-sjekker.

GRUNN TIL Å GLISE: Marcus Rashford sammen med Erik ten Hag etter seieren mot Leeds søndag ettermiddag. Foto: LEE SMITH

Lekne forsvarsspillere og temperatur

Tidligere i oppgjøret var det mye som skjedde. Og det var høy temperatur både på banen og på tribunen. Både spillere, trenere og supportere brølte og gestikulerte flere ganger, og taklingene suste til tider.

Begge lags høyrebacker fikk også vist seg frem offensivt. Diogo Dalot smalt ballen i tverrligger i andre omgang på et treff som det suste av. I motsatt ende var Luke Ayling i rytmisk gymnastikk-humør utover den andre omgangen.

Briten til Leeds var i motstanderens boks og da ballen dalte ned mot ham snudde han ryggen til mål og forsøkte seg med et brassespark. Utførelsen sto til 10 i stil, men treffet ble ikke godt nok da ballen havnet rett i klypene på De Gea.